A nagy fordítások – és a nagy győzelmek – napja ez eddig Andrásfi Tibor számára. A BVSC-Zugló egyéni Eb-bronzérmese a legjobb négy közé verekedte magát a párizsi olimpián zajló férfi párbajtőrversenyben, ezzel egy lépésre került attól, hogy éremmel távozzon a francia fővárosból. Az elődöntőben a világranglista harmadik helyén álló japán Kano Koki vár majd rá, és mint a megnyert negyeddöntő után elárulta, ezen a ponton érem nélkül már nem érné be.

„Örültem neki, hogy a rivaldafényt a másik két fiú elvitte előlem a napokban, így a surranópályán készülhettem, ez nekem jobban fekszik” – mondta az újságírók gyűrűjében Andrásfi Tibor a párizsi Grand Palais interjúzónájában. A BVSC-Zugló versenyzője egyéni világbajnok honfitársaira, Siklósi Gergelyre és Koch Mátéra utalt, akik számára a vártnál hamarabb ért véget az olimpia egyéni küzdelemsorozata. Koch a legjobb 32 között, Siklósi egy körrel később esett ki – egy tussal.

Andrásfi azonban rögvest a rajton búcsúztatta a venezuelaiak 2012-es olimpiai bajnokát, Ruben Limardót ráadásul 15:10-zel ejtette ki. A nyolcaddöntőben újabb venezuelai, a Kochot legyőző Grabiel Lugo várt rá. Ezúttal jobban megszenvedett, a végig kiegyenlített asszóban végül ráadás és aranytus döntött – a 24 éves magyar javára (13:12).

Ezt követte az olaszok csapatvilágbajnoka, a Federico Vismara elleni csörte, immáron a négy közé kerülésért. Andrásfi pedig borzalmasan kezdett, az első periódus végére 5:1-es hátrányba került, innen kellett valahogy összeszedje magát és visszakapaszkodjon.

„Átfutott a fejemen, hogy nem is hiszem el, milyen jól vívtam ma, a végén pedig senki sem fog rá emlékezni, hetedik vagy nyolcadik leszek és kész. Gondolkodtam, mit kéne, hogy tegyek, hogy valahogy elbizonytalanítsam, vagy akciókig jussak, mert az első harmadban nem nagyon volt elképzelésem, ami bevált volna. De aztán tudtam szerencsére egy kis időt nyerni, kidolgoztam egy-két tust, ami működött és erőt adott. Összességében, ha nehezen is, de ráéreztem arra, hogy mit kéne csinálni, és a második harmad közepétől már éreztem, hogy meg is tudom csinálni, bennem van a fordítás” – elevenítette fel a meccs elei gondolatait az Index kérdésére.

A második három percben valóban visszakapaszkodott, 10:7-ig zárkózott, majd az újabb szünetet követően is lendületesen kezdett, alig telt el fél perc a vívóidőből, már csak egy találat választotta el Vismarától (10:9). Három akcióval később az egyenlítés is összejött neki, a leforrázott olasz pedig teljesen elvesztette a fonalat, pillanatok alatt a kiesés szélére sodródott három újabb kapott tussal. A lezárás ugyan nem sikerült izgalommentesre, Andrásfi végül 15:13-ra behúzta az asszót.

„Ezen a ponton már nyilván nem lennék elégedett, ha érem nélkül kéne hazamennem. Szóval szeretnék legalább egy asszót még nyerni, mondjuk rögvest az elődöntőt a japán ellen. Legutóbb ugyan kikaptam tőle egy világkupa-fordulóban, de előtte háromszor is megvertem. Két éve Bernben például épp elődöntőztünk, utána pedig én nyertem a világkupa-versenyt, egy ilyen forgatókönyv jó lenne most is” – tekintett előre.

Andrásfi Tibor hozzátette, most egy rövid pihenő következik, eszik pár falatot, aztán leül edző-édesapjával, és átbeszélik a japán rivális elleni taktikát.

A vívóversenyek programja este 20.00-kor folytatódik majd a Grand Palais-ban. A férfi párbajtőrözőknél Andrásfi és Kano Koki mellett a francia Yannick Borel és az egyiptomi Mohamed Elszajed jutott még be. Ők 20 óra 25 perckor kezdik a második elődöntőt.

Ma rendezik a női tőrözők egyéni versenyét is, itt csapatkvóta híján egy indulónk volt, Pásztor Flóra a negyeddöntőig jutott, ahol aztán a világelső és olimpiai címvédő amerikai, Lee Kiefer állította meg.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfi párbajtőr, egyéni

A legjobb 32 között

Koch Máté–Grabiel Lugo (venezuelai) 10:15

Andrásfi Tibor–Ruben Limardo (venezuelai) 15:10

Siklósi Gergely–Jakub Jurka (cseh) 15:5

A nyolcaddöntőben

Andrásfi Tibor–Grabiel Lugo (venezuelai) 13:12 – aranytussal

Siklósi Gergely–Neisser Loyola (belga) 13:14 – aranytussal

Negyeddöntő

Andrásfi Tibor–Federico Vismara (olasz) 15:13



Elődöntő

20.00: Andrásfi Tibor–Kano Koki (japán)

(Borítókép: Andrásfi Tibor 2024. július 28-án. Fotó: Albert Gea / Reuters)