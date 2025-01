A csodagyerek úgy játszott a világbajnokkal, mint macska az egérrel

„Luke Littler úgy játszott Michael van Gerwennel, mint macska az egérrel” – mondta a kétszeres dartsvilágbajnok John Part a 2025-ös PDC-dartsvilágbajnokságot csupán 17 évesen megnyerő angol titánról, akit ellenfele is az egekig magasztalt, sőt a miniszterelnök elismerését is begyűjtötte.

Elkerülhetetlennek, ha úgy tetszik, sorsszerűnek tűnt, hogy Luke Littler legyen a darts történetének legfiatalabb világbajnoka – holott messze nem volt törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen, emeli ki visszapillantójában a BBC.

Adott egy fiatal, aki alig 16 évesen, élete első felnőtt-vb-jén (ifjúsági világbajnokként) 106,2-es átlaggal tönkreveri első ellenfelét, majd a negyeddöntőben azt a Raymond van Barneveldet is játszi könnyedséggel intézi el, aki előbb nyert PDC-vb-t, mint hogy Littler megszületett volna... A 28. kiemelt Brendan Dolan egy, a 2018-as világbajnok Rob Cross két szettre volt jó ellene, de a selejtezőből érkező fiatalt Luke Humpries a döntőben megállította.

A fináléban 4–2-re is vezetett már Littler, ezt követően viszont csak a harmadik helyen kiemelt riválisa nyert játszmát.

Hogy a fájdalmas vereség megtörte-e a torna előtt a ranglista 164. helyén álló fiatalt?

A mögöttünk hagyott 12 hónapban három major tornát (közte a Premier League-gel), két world seriest és összesen tíz PDC-címet szerzett, a vb egyik fő esélyeseként visszatérve az Alexandra Palace-ba.

Míg tavaly jóformán ismeretlenül robbant be az Atomfegyver (Luke The Nuke), most óriási teherrel a nyakán kellett megbirkóznia a legnagyobb színpad kihívásaival, miközben a közönség jó része ezúttal már egyértelműen miatta, érte ment ki a csarnokba. Ebbe nemegyszer 30-40-50-es éveiben járó veterán klasszisok bicskája is beletörik.

Aztán jön egy kölyök, aki olyanná varázsolja az egészet, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Pedig nagyon nem az.

Idegeskedés helyett gyors kezdés és söprés

A beérkezésnél egy pillanatra nem lehetett rajta idegességnek nyomát sem látni, a bevonulás során kedélyesen pacsizott a drukkerekkel, nem volt benne tomboló energia a színpadra lépésnél, ehelyett borzasztóan higgadt játékkal rukkolt elő.

A fináléban minden idők második legeredményesebb világbajnoki résztvevője, a háromszoros győztes, immár hétszeres döntős Michael van Gerwen volt az ellenfél, sportági legenda, aki ugyancsak üstökösként robbant be, és 24 évesen nyert első trófeájával korrekorder volt – eddig.

Merthogy a 18. születésnapját január 21-én ünneplő Littler gyakorlatilag felmosta a padlót ellenfelével, 4–0-ra ellépett a meccs elején (a korai brék nyilván segítette, hogy még nyugodtabbá váljon, aztán jöttek sorban a legek és a szettek is), végig irányította a játékot, és 7–3-mal, bántóan simán nyert.

Ma és a verseny során is csak arra volt szükségem, hogy jól rajtoljak. Megnéztem a Humpries elleni döntőt, és voltak meglátásaim

– mondta Littler a győzelmet követően.

A tíz szettből hatban 100-as átlag felett dobott, a másodikban 115,62-vel, az összátlaga 102,73 lett, 25/45-ös kiszállózása 55,55 százalékot adott ki, míg Van Gerwen kozmetikázása is csak 36,84-re lett jó végül (14/38), de volt ez 24-en is a meccs közben.

Úgy játszott a háromszoros világbajnokkal, mint a macska az egérrel

Gyakran mondják, hogy fiatalság bolondság: az ifjak szenvtelenül robbannak be, nincs az a bukástól való félelem, ami megbéníthatja a tapasztaltabbakat, cserébe könnyebben inognak meg, ami a rutin hiánya miatt hibákhoz vezethet.

No, ebből nem látszott semmi Littleren. Ugyanaz a kérlelhetetlen „gyilkos” volt, aki kedvenc áldozatát, a dupla tízet alighanem álmából felkeltve is üzembiztosan dobálná, ha ezen múlna a világ sorsa.

És amivel tönkreverte a sportági legendát. A közönség ezúttal nem kapott vérre menő thrillert, ehelyett egy olyan mesterkurzust, ami miatt persze ugyancsak elégedetten tombolhatta végig a finálét.

Szinte olyan volt, mint amikor egy macska játszik az egérrel. Luke Littler elhitette Michael van Gerwennel, hogy már kezd belelendülni, aztán egy 180-as dobással és a kiszállóval összezúzta őt

– mondta a kanadai John Part, aki a BDO-nál szerzettel együtt három világbajnoki címet gyűjtött be 2020-ig tartó pályafutása során.

Nem is idegeskedett

Nagyon kevés hibával dolgozott, de amikor volt egy szektortévesztés vagy egy rontás duplára, azt is csak egy mosoly kíséretében nyugtázta a fiatal angol. Persze miért is idegeskedett volna, amikor végig nagy előnyben volt, de ezt azért mondani könnyebb, mint megtenni.

Otthon éreztem magam az Alexandra Palace-ban. Remekül beilleszkedtem ide a torna során, nem éreztem egy kis idegességet sem egészen az utolsó legig, amikor egy picit azért elkezdtem remegni

– emlékezett vissza Littler a zárásra.

Nem ő a sportág első üstököse, de mire a korábbi nagyok az első sikereiket elérték, arra a korra Littler már rutinos rókának számít majd.

Minden 17 évben csillag születik

A legyőzött Van Gerwen sem fukarkodott a szép szavakkal legyőzőjével kapcsolatban. A 4–0-s hátrány után valamelyest felkapaszkodó hollandnak valójában egy pillanatig sem volt esélye a fordításra, csak a nagyon súlyos vereség elkerülésére – egyszerűen annyira ellenállhatatlanul játszott a 17 éves angol.

Néha azt mondom, hogy minden 17 évben csillag születik, és ő egy közülük. Ne értsenek félre, parádés tornám volt, a saját játékomért küzdöttem, de ez van. Az elején túlságosan nehéz helyzetbe hoztam magam, különösen egy olyan képességekkel rendelkező játékos ellen, aki a teljesítményével ezt kíméletlenül bünteti

– mondta a 35 éves holland, hozzátéve, hogy ellenfele remekül játszott, és megérdemelten nyerte meg a világbajnoki címet.

„Persze ez fáj, de ennek ilyennek kell lennie. Ha nem fáj a vereség, akkor nem vagy jó sportember. Tovább kell lépnem, biztosítanom, hogy jobban játsszak a jövőben. Egy vén ... vagyok hozzá képest. Nem voltam elég éles a meccs elején” – tette hozzá Van Gerwen.

A miniszterelnök is fejet hajtott az új király előtt

Nem csupán a sportágon belül adóztak elismeréssel Littler elképesztően érett játéka előtt, hanem Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke is.

Elbűvölő teljesítmény Luke Littlertől a dartsvilágbajnokság megnyeréséig tartó úton. Gratulálok Luke-nak, hogy ő lett a világ történetének legfiatalabb PDC-világbajnoka. Inspiráló teljesítményt nyújtott óriási nyomás alatt, és végül felemelhette a trófeát

– gratulált Starmer.

Littler máris draftrajongók új generációját inspirálja a játékra, és a fináléval sem rontott saját ázsióján. A hatodik megnyert szettje után a közönség már a díjátadóra készült, és az egyedüli meglepetést az jelentette, hogy Van Gerwen még egy játszmát be tudott húzni.

Hogy aztán Littler megszerezze a vb-trófeát, és az egész torna során először látszódjon rajta bármi olyasmi, hogy egy kicsit is kényelmetlenül érzi magát.

Persze, ha ez a játék marad, alighanem lesz alkalma ehhez az érzéshez is hozzászokni a ranglistán már második helyre kapaszkodó fiatalnak...

PDC-dartsvilágbajnokság, döntő

Luke Littler (angol, 4., 102,73) – Michael van Gerwen (holland, 3., 100,69) 7–3 (3:1, 3:0, 3:1, 3:1, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 3:0)

(Borítókép: Luke Littler és Michael van Gerwen 2025. január 3-án. Fotó: Zac Goodwin / PA Images / Getty Images)