Olimpiai bajnok tőrvívót javasolnak a nemzet sportolói társaságuk új tagjának

„Kamuti Jenő hívott rögtön a döntés után, kihangosította a telefont. Nagyon aranyos volt. Jenő nem csak a vívótársam volt, együtt is gyerekeskedtünk. Nagyon meg vagyok hatva, meglepetésként ért” – nyilatkozott a Magyar Távirati Irodának Dömölky Lídia. Hozzátette, nagy öröm és büszkeség számára a döntés.

„Büszkeség, hogy a legnagyobbak közé tartozhatok, mert a magyar sport nagy drukkere vagyok ma is, végigizgultam a párizsi olimpiát, szurkoltam az utódoknak. Régi vágyam volt, hogy a nemzet sportolója legyek, az elmúlt húsz évben volt is rá esélyem, aztán mégsem teljesült az álmom, már le is mondtam róla. Ezért ért különösen nagy meglepetésként, de nagy öröm és büszkeség” – fogalmazott Dömölky Lídia, aki 88 évesen is fiatalos, decemberben is ott volt a vívó-ob-n.

Dömölky Lídia az 1964-es tokiói játékokon a tőrcsapattal nyert aranyérmet, 1960-ban és 1968-ban olimpiai ezüstérmet szerzett a válogatottal. Legjelentősebb egyéni sikerét 1955-ben érte el, amikor Rómában 19 évesen világbajnok lett. Aktív sportolói pályafutása befejezése után edzőként és újságíróként is dolgozott.

A nemzet sportolói exkluzív társaságában a tornász Keleti Ágnes január 2-i halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.

A sporttörvény alapján a nemzet sportolói tesznek javaslatot az új tagra, akit a sportért felelős államtitkár terjeszt fel, majd a jelöltről a kormány dönt.

A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet játszott a hazai sportéletben.

A nemzet sportolója jelenleg Balczó András, Faragó Tamás, Jónyer István, Weltner Györgyné Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Vaskuti István és Wladár Sándor.

A Nemzet Sportolója címeket először 2004. május 6-án adták át.

A kormány Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter javaslata alapján döntött arról, hogy Albert Flórián (labdarúgás), Balczó András (öttusa), Bíróné Keleti Ágnes (torna), Gyarmati Dezső (vízilabda), Hammerl László (sportlövészet), Kulcsár Győző (vívás), Polyák Imre (birkózás), Portisch Lajos (sakk), Puskás Ferenc (labdarúgás), Székely Éva (úszás), Weltner Györgyné Ivánkay Mária (para-asztalitenisz) és Zsivótzky Gyula (atlétika) kapja meg a címet.

Közülük Puskás Ferenc megromlott egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Balczó András elfogadta a díjat, de távol maradt az eseménytől.

Puskás Ferenc halála után Földi Imre súlyemelő került be az elitklubba 2007-ben. Abban az évben hunyt el Zsivótzky Gyula, akinek helyére Sági Györgyné Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok tőrvívót választották be a nemzet sportolói közé.

Polyák Imre 2010. november 15-én hunyt el, így ismét új tagot kellett jelölni. Az Országgyűlés 2010. december 6-án módosította a sportról szóló törvényt, a változtatás értelmében egyidejűleg tizenkettőnél többen is birtokolhatják a Nemzet Sportolója címet. Így Buzánszky Jenő és Grosics Gyula, az Aranycsapat két legendás játékosa egyszerre kaphatta meg a Nemzet Sportolója címet.

Albert Flórián 2011-ben hunyt el.

Gyarmati Dezső 2013-ban halt meg, a helyére Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót választották meg a tagok.

Grosics Gyula halála után 2014-ben Schmitt Pál kétszeres ötkarikás aranyérmes párbajtőröző kapta meg a címet.

Buzánszky Jenő 2015-ben hunyt el, ekkor Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász került be a nemzet sportolói közé.

Földi Imre 2017-es halálát követően Kamuti Jenő kétszeres olimpiai ezüstérmes vívó lett tag.

Kulcsár Győző 2018-ban halt meg, ezután a címet Varga János olimpiai bajnok birkózó kapta meg.

Székely Éva 2020-ban hunyt el, és a tájfutó Monspart Sarolta lett az új tag a nemzet sportolói között.

Kárpáti György 2020-ban halt meg, helyére az olimpiai bajnok vízilabdázó Faragó Tamás került a tagok közé.

Monspart Sarolta 2021-ben hunyt el, a tagok pedig Jónyer István négyszeres világbajnok asztaliteniszezőt választották maguk közé.

Varga János 2022-ben halt meg, helyére Vaskuti István került.

Hammerl László 2024. május 3-án hunyt el, a tagság választása nyomán Wladár Sándor csatlakozhatott az illusztris társasághoz.

Az ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes egy héttel 104. születésnapja előtt, január 2-án hunyt el, helyette Dömölky Lídia lehet az új tag.