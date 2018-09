Egymilliárd forint az olimpiai bajnok magyar úszónő ékszereiért

Édesanyámnak volt a legcsodálatosabb ékszergyűjteménye, amit imádva és nagy élvezettel hordott a fontos társadalmi eseményeken, fogadásokon.

Remélem, az új tulajdonosok ugyanolyan szeretettel viselik majd, ugyanannyira elbűvölik majd őket, amennyire anyámat”

– mondta Bryan Domyan a diamondworld.net nevű oldalon.

A Bonhams nagyon büszkén hirdette az árverés előtt, hogy egy olimpiai bajnok, Christine Domyan ékszereire lehet licitálni. Minden várakozást felülmúló érdeklődés volt a héten, több mint 20 országból érkeztek ajánlatok.

#SaleReminder: Tomorrow is our Fine #Jewelry sale in #NewYork, featuring jewelry from the estate of internationally famed two-time Olympic gold medal winner #KatherineDomyan. Sale starts at 11am Eastern- explore the catalog here to find your next treasure: https://t.co/NpALDUYYYN pic.twitter.com/LunjgYYYp6 — Bonhams (@bonhams1793) September 20, 2018

Minket azonban a karátoknál jobban érdekelt, ki is lehetett ez az úszónő, és hogyan kapcsolódik a magyar sporthoz?

Christine Domyant kizárólag a neve alapján még a legolvasottabb sportrajongók sem tudnák beazonosítani.

Őt ugyanis itthon Szőke Katóként ismerjük.

Szőke 1952-ben egyéniben és váltóban is olimpiai bajnok lett, a valaha volt legsikeresebb magyar olimpiai szereplésből így vette ki a részét.

100 gyorson 1:06,8-at úszott.

Ezzel lett olimpiai bajnok úgy, hogy még nem töltötte be a 17. évét.

Ő volt a teljes magyar küldöttség legfiatalabb tagja Helsinkiben.

Ismert sztori, a nála esélyesebb Temes Juditnak itthon meg kellett ígérnie, hogy aranyat fog hozni Rákosi Mátyásnak.

Neki nem sikerült, harmadik lett, Szőke viszont a holland Hannie Termuelen előtt két tizeddel ért célba.

A versenyről beszámoló tudósítás szerint az utolsó métereken újítani tudott. "Jól jött ki az utolsó karcsapása, és tisztán elsőként ütött a célba."

A váltóban ő volt a negyedik, tehát a befejező ember, és végül ő hozta be a magyar csapatot világcsúccsal, öt másodperccel Hollandia előtt az első helyre.

A most is élő Novák Ilona kezdett, Temes volt a második ember, Novák Éva (Ilona öt évvel fiatalabb húga) ugrott harmadiknak a medencébe, végül Szőke. 4:24,4-et mutatott az eredményjelző.

Az akkor kiosztott öt aranyból négyet a magyarok nyertek. A hazai úszósportnak váltóban ez az egyetlen aranyérme a mai napig.

Szőke jó géneket örökölt, mert édesapja a kétszeres vízilabdázó olimpiai bajnok Homonnai Márton,

édesanyja, Katalin hátúszásban volt magyar bajnok.

Mivel a szülők elváltak, édesanyja nevén lett ismert. A névváltoztatásban az is közrejátszott, hogy Homonnai a nyilasok oldalán tűnt fel a második világháború végén, és vállalt szerepet. Homonnai Argentínába emigrált, azt a sztorit Szőke később cáfolta, hogy a tiszteletére a tőle kapott kettes számú sapkában versenyzett a helsinki döntőben.

A magyar sport legnagyobb ígérete volt, aki 1956-ban sem érkezett esélytelenül a melbourne-i olimpia helyszínére, de a forradalom után már nem volt igazán esélyes. A 17. időt érte el, ami nem volt elég az elődöntőre sem.

Szőke nem tért haza, részt vett a Sports Illustrated amerikai túráján, és az Egyesült Államokban telepedett le. Akkori férje, Markovits Kálmán hosszas hezitálás után végül hazatért.

A szabadságról (freedom) elnevezett túrán a vízilabdázó Domján Árpád is ott volt, ő lett Szőke második férje. Onnan a Domján név, amit elírtak, amikor a papírjaikat megkapták.

Fotó: Arcanum Digitális Tudománytár Szőke Kató és Domján Árpád (jobbra) ausztrál sportolókkal beszélget a melbourne-i olimpián Forrás: Nemzeti Sport 2015.08.17. 224.szám / Arcanum adatbázis

Szőke előbb egy bankban dolgozott, modelkedett. Domján az építőiparban talált munkát. 1961-ben házasodtak össze.

Árpád a feleségének vásárolt egy szőrmeboltban boltban, amikor elkapott egy beszélgetést. Egy ingatlanügynök kivitelezőt keresett egy ház építéséhez. Domján gyorsan megállapodott vele. A munka utáni túlóráiban, lényegében a két kezével építette fel ezt a házat. Amiből annyi jövedelme lett, hogy befektette. Hamarosan saját vállalatot alapított.

Domján cége ezek után 25 ezer lakóingatlan épített, rendkívül vagyonos ember lett. Feleségével együtt rajongtak az operáért, rendszeresen támogatták is. A város elegáns részén, Beverly Hillsben éltek, Gábor Zsazsával is rendszeresen kapcsolatban álltak. Találtunk egy olyan fotót is, amelyiken Szőke és Domján között Ronald Reagan amerikai elnök áll.

Egy fiuk született, a cikk elején megszólaló Bryan, aki a kosárlabdát választotta.

Szőkét 1985-ben beválasztották a Hírességek Csarnokába,

így tisztelegtek eredményei előtt.

Gyarmati Dezső úgy emlékezett vissza, hogy Domjáné lett volna a jövő Zádor Ervinnel együtt, akit megütöttek azon a híres magyar-szovjet (4-0) meccsen. Egyiken sem tértek haza.

Domján nem került be egyik meccsen sem a csapatba, ezért ha végig is csinálta a felkészülést, ha ott is volt valamennyi meccsen a kispadon játékra készen, az olimpiai aranyat nem akasztották a nyakába. Ugyanígy járt Martin Miklós is, ő sem játszott a meccseken, ezért ő az 1952-es olimpia miatt mondhatja el magáról, hogy olimpiai bajnok, mert már akkor is ott volt.

A már sikeres vállalkozó Domján a 90-es évek elején Budapesten az akkor romokban lévő Császár uszodát szerette volna felújítani, mert oda kötötték a gyerekkori élményei. A szerződést azonban nem írták alá, Domján pedig egyre kevesebbszer jött Magyarországra.

In Bonhams Magazine new Autumn issue, we admire the magnificent collection of jewelry acquired by Olympic Gold medalist Katherine Domyan to be sold this Sept 21 in New York.https://t.co/mtTFIQnSch pic.twitter.com/GJ3Z9Nk1zH — Bonhams (@bonhams1793) September 5, 2018

Szőke tavaly októberben, 82 éves korában meghalt, ezért kerültek az ékszerek az aukciós házhoz. A Bonhams elsőre több mint 3 millió dollárra becsülte fel azok értékét, mert közülük jó néhány Harry Winston keze munkája volt. Volt olyan darab, amiért félmillió dollárt fizettek.