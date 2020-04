A legnagyobb olimpiai sorozat, amit magyar csapat csinált

1960-ban az öttusázó Németh Ferenc az ötezer pontos álomhatárt áttörve nyert olimpiát, egy év múlva azonban kidőlt. Hónapokig tartott, mire kiderítették, mi a baja. Hamarosan vissza is vonult.

A római olimpia hatodik magyar aranyát a kardválogatott szerezte, amelyik előbb az olaszokat, majd a döntőben a lengyeleket győzte le. Ez volt a 75. magyar aranyérem az olimpiák történetében. Az 1960-as olimpián Magyarország a nemzetek rangsorában a hetedik helyen végzett.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, a győztesekre emlékezünk. Hajós Alfrédtól a rövid pályás gyorskorcsolya-váltóig.

A magyar férfi kardválogatott sorrendben hetedik győzelméért indult el a római olimpiára, de az előjelek nem voltak a legkedvezőbbek.Az 1955-ös római világbajnokságon ugyan visszaverték az olaszok rohamát, és 5:7-ről fordítva (Kovács Pál az utolsó asszót 1:3-ról hozta) megőrizte a csapat 30 éves veretlenségét, a Keresztes-Magay-Hámori trió viszont emigrált.

Az 1959-es budapesti világbajnokságon a lengyelek megszakították a magyarok sorozatát, amikor az utolsó asszóban Pawlowski és Kárpáti vívott. A magyar pontosan tudta, hogy nullára kell vernie a lengyelt, és mivel rögtön kapott egy tust, a hazai közönséget nem tudták aranyéremmel megörvendeztetni. Mindehhez jött még, hogy Gerevich könyöke megsérült az olimpia alatt.

Az olimpiák történetében először rendezték meg az egyéni versenyt, és utána a csapatot, ez mindeddig fordítva volt. Emellett most először nem körmérkőzéses, hanem egyenes kieséses rendszerű versenyt írtak ki. Egy kizsigerelt Kárpáti érkezett a csapatversenyre, aki előző este 14 percen át állt szemben Pawlowskival, hogy aztán egy pontos vágással megszerezze az aranyat.

Fotó: Lobogó, 1964. július-december 6. évfolyam, 41. szám / Arcanum Digitális Tudománytár "Pawlowski, a legyőzött nagy ellenfél a magasba emeli Kárpáti jobbját. A másik oldalon a szovjet Kuznyecov, a verseny harmadik helyezettje."

A belgák és a románok nem okoztak nehézséget a magyar csapatnak (kétszer 9:3), utána viszont jöttek az olaszok, akik a hazai közönség előtt belelkesültek, az 55-ös vereség mellett még körülbelül tízért szerettek volna Rómában visszavágni. Kárpáti vereséggel kezdett, az egyéniben ezüstérmes Horváth is alulmaradt. Aztán 0:2-ről sikerült 5:2-re fordítani. Kisebb drámát láthattunk ekkor is, Kárpáti ahogy az egyéniben is néhányszor, elcsúszott, és kificamodott az egyik ujja. Még a pást mellett helyrerakta, és csak utána kért ápolást, miután megnyerte a csörtét. A 24 éves Mendelényi Tamás volt ezen a meccsen a legjobb magyar, mind a négy meccsét hozta, és a 9:6-os égeredmény kialakításához döntően hozzájárult.

Jöhetett Lengyelország, és a revans.

A lengyelek 3:0-s rohammal vetették a csatába magukat, Kárpáti az egyéniben 5:0-ra lemosta Zablockit, másnap azonban a lengyel javított. A feltámadás nem maradt el, mert később 5:3-mal már a magyaroknál volt az előny, és Kovács még a találatarányra is figyelt, amikor 5:0-ra intézte el Ochyrát. A lendület azonban nem tartott sokáig, 6:6 lett az állás. Horváth és Mendelényi két újabb meccset hozott, de Kovács a győzelem kapujában megtorpant, és 8:7-re módosult az állás. Ezután jött Kárpáti Pawlowskival, ahogy az egyéniben egy nappal korábban. Most nem volt akkora feszültség, nem jutottak el 4:4-ig, mert a magyar 4:3 után bevitte azt a tust, amivel még nagyobb legendát alkotott. Összejött a hetedik győzelem. Ennek egyedülálló értékéről, hogy micsoda nehézség ilyen hegemóniát tartani, jöjjön néhány adat

Az amerikai kosarasok is megálltak hétnél (1936-1968), a nők hatnál (1996-2016)

Az amerikai 4x100-as férfi futóváltó söpört be egymás után nyolcat (1920-1956), a 4x400-as női futóváltó hatnál jár (1996-2016)

A dél-koreai íjászválogatott, amióta bekerült a programba a csapatverseny, nem kapott ki (1988-2016), vagyis nyolcnál tartanak. Az amerikai férfi evezős nyolcas is nyolcszor nyert (1920-1956)

India gyeplabdázói megálltak hatnál. (1928-1956)

Az orosz szinkronúszónők egyeduralkodók, de még csak ötnél járnak 2000 óta.

Díjlovaglásban a német női válogatottnak jött össze hét aranyérem egymás után. (1984-2016)

Az orosz műkorcsolya párosok 1964-től 2006-ig vagyis mindig aranyérmesek lettek, ennek értékét kicsit homályosítja hogy 2002-ben példátlan csalásra derült fény.

Magyarországnak ez a páratlan kardsorozat a védjegye volt a világban, és ha nincs a háború, még eredményesebbek lehettek volna a szereplők.

Akkor még nem tudhattuk, hogy azt követő hatvan mindössze egyszer nyer a válogatott: 1988-ban heroikus küzdelemben a szovjetek ellen. Valami mindig hiányzott, olykor a szerencse, de Kalmár János disszidálása miatt meg is gyengült a csapat 1972 előtt.

Az 1960-ban aranyérmes csapatból a most 83 éves Horváth Zoltán él egyedül. Egy 1964-es autóbalesete kettétörte a pályáját az olimpia után, amelyiken az ötödik helyezett csapat tagja volt. 1966-ban így is világbajnok lett csapatban. Edzősködött Chilében, Görögországban és Olaszországban. Aranyérmét ellopták 1998-ban.

Mendelényi Tamás Angliába szerződött 1979-ben, de nem tért haza a megállapodás lejárta után. A rendszerváltozás után három évvel, 1993-ban jött vissza. 1999-ben halt meg.

Delneky Gábort (1932-2008) a tokiói olimpiára nem engedték ki, mert nem lépett be a pártba. 1969-ben hagyta el Magyarországot. Orlandóban halt meg, a város díszpolgára volt, a közüzemek főmérnöki pozícióját töltötte be. 500 ember dolgozott a keze alatt. Szabadalma: a szennyvíz foszfortartalmát egy milligramm alá csökkentette, ami így újra felhasználható lett.