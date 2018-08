Láthatatlanná vált, 86 yardról lőtt ki az újonc irányító

Teljes fordulóval, vagyis 16 mérkőzéssel zárult csütörtök este az NFL előszezonja a negyedik játékhéten.

Az előszezon negyedik hete már klasszikusan az a forduló, amikor a csapatok biztos kezdőjátékosai pihenőt kapnak, leginkább a cseresor, illetve a leendő 53 fős keret hátsó régióinak játékosai kapnak lehetőséget, hogy esetleg egy-egy villanással elkerüljék a szerződésbontást.

Éppen ezért a legtöbb helyen újonc irányító villogott, így volt ez a tavalyi döntős New England Patriotsnál, ahol az LSU-tól érkezett QB, Danny Etling lőtt ki egy 86 yardos futott touchdownra. Etlingék remekül adták el a játékot, a Giants minden védője befelé tört futásra számítva, a 29-es mezben játszó Leonard Johnson még akkor is a futást kereste, amikor Etling a szélen már rég megkerülte, és javában nyargalt a touchdown felé.

Etlingnek egyetlen védőt sem kellett akár csak egy testcsellel is becsapnia a célterületig, elég sima dolga volt. A Patriots nyert is 17-12-re, nem mintha, ez nagyon számítana.

Ők tűntek ki

A Cleveland Browns elég jól kezdett a Detroit Lions ellen, náluk is az újonc irányító, Baker Mayfield volt kiemelhető, még úgy is, hogy a szezont biztosan Tyrod Taylorral kezdik majd meg. Mayfield egy félidőt kapott, 16 passzából kilenc volt jó, 138 yardot passzolt, és 17 pontot hozott össze a szünetig csapatának.

A Baltimore Ravens szurkolói is örülhetnek a jövőre nézve, az irányító Lamar Jackson nagyon szépen fejlődött az előszezon alatt is, a Washington Redskins ellen például hibátlan volt a legelső támadáson, amit ő maga fejezett be egy futott TD-vel.

Eredmények