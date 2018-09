Hazai győzelmével sikerült meglepetést okoznia a Tennessee Titansnek, ahol a kezdő irányító, Marcus Mariota hiányzása miatt kénytelenek voltak szokatlan eszközökhöz is nyúlni a Houston Texans elleni siker reményében. Éppen ezért a Titans már az első negyed elején nekiállt a trükközésnek, nem is akárhogy.

Öt perce tartott a második fordulóban játszott meccs, amikor a Titansnek puntolnia kellett volna saját térfelének közepéről. Fel is álltak a rúgáshoz, csakhogy a punter életét védő personal protector, Kevin Byard kiszúrta, hogy a Texans nem tett védőt egyik gunnerjükre sem (ők azok, akik a rúgócsapat két szélén állnak, és a feladatuk, hogy a szélről indulva levadásszák a visszahordó játékost). Ilyen helyzetben elég sok csapatnál az az automatikus reakció, hogy az üresen maradt emberre passzolnak, ez itt most az újonc Dane Cruikshank lett, hiszen ő picivel távolabb állt fel a középső csoporttól, tehát több helye volt megcsinálni az elkapást.

Cruikshank nagyon simán kapta meg a labdát, utána begyújtotta a rakétákat, és a visszahordót egy testcsellel lerázva 66 yardos touchdownt szerzett.

Az eset Kamuflázs-különdíjas, de mivel könnyen lehet, hogy előre begyakorolt automatizmus eredménye, amihez a védelem hibája is kellett, ezért nem rakjuk külön a trükkjátékok közé.

A korai leleményesség meghozta eredményét, a Titans végül 20-17-re nyert.

Szuperirányítók

A Tampa Bay Buccanneersnél eredetileg csere lett volna (lenne?) az irányító Ryan Fitzpatrick, ha Jameis Winstont nem tiltották volna el az első három meccsről, két mérkőzés után viszont olyan formában van Fitzpatrick, hogy lehet, ki sem kellene venni a csapatból. A 35 éves irányító két meccsen 819 yardot és 8 touchdownt passzolt, azzal, hogy mindkét meccsén 400 yard fölé jutott, Tom Brady és Cam Newton mellé csatlakozott, csak ők kezdtek eddig ilyen teljesítménnyel idényt.

Fitzpatrick a győzelem (a bajnok Philadelphia Eaglest verték 27-21-re) utáni sajtótájékoztatón oda is csapott, az MMA-s Connor McGregornak öltözött be mókából.

A Chiefsnél második szezonját töltő Patrick Mahomes két meccsen már tíz touchdownt dobott, ami új NFL-rekord, ilyen erősen még soha nem kezdett irányító idényt. A Chiefs neki is köszönhetően 2-0-val áll, vasárnap elég pontgazdag meccsen 42-37-re verték idegenben a Pittsburgh Steelerst.

Odell Beckham másolva

A Giants-elkapó Odell Beckham Jr. 2015-ben hatalmas elkapást csinált, azt az egykezest a mai napig mutogatják, már csak azért is, mert a mozdulat közben egy hátrabukfenc is összejött neki. Most bukfenc nélkül, de hasonló mozdulattal kapta el a labdát a Jaguars-játékos Keelan Cole, aki egészen természetellenes módon tartotta meg a tenyerében a labdát a New England Patriots ellen.

A tavalyi AFC-főcsoportdöntő visszavágóján a Jaguars vissza is vágott, 31-20-ra nyertek.

A Browns drámája sosem ér véget

Az előző két szezonban 1-31-es mérleget összehozó, 2017-ben győzelem nélkül maradó Cleveland Browns iszonyatosan peches szériája tovább tart azok után, hogy az idei első fordulóban hosszabbítás után döntetlent értek el a Steelers ellen: most az utolsó másodpercekben maradtak le a hosszabbítás esélyéről.

A harmadik negyedben már 12-3-ra vezettek a New Orleans Saints otthonában, amikor valahogy megint összeomlott a csapat. A Saints előbb 12-10-re zárkózott fel, majd 18-12-re fordított. Innen a Browns még kiegyenlített 18-18-ra – ekkorra a rúgójátékosuknak, Zane Gonzaleznek már két kihagyott extra pontja volt –, majd jött újra a Saints, és 21 másodperccel a lefújás előtt egy mezőnygóllal 21-18-as előnybe kerültek.

A Browns két nagy passzal el is jutott olyan távolságba, hogy Gonzalez megpróbálkozzon egy mezőnygóllal, de 52 yardról hibázott, és így nem lett hosszabbítás. Gonzalez összesen két extra pontot és két mezőnygólt rontott a meccsen, vagyis 8 pont száradt a lelkén.

A Browns 631 napja nyert utoljára meccset az NFL-ben.

A Vikings és a Packers meccsén viszont meglett a hosszabbítás, majd a döntetlen is, így 1973 óta először indult sorban két döntetlent hozó fordulóval az NFL. A Vikings egy vitatott büntetésnek köszönhetően tudott a meccs végén egyenlíteni az ellen a Packers ellen, amiben az irányító Aaron Rodgers súlyos térdsérüléssel vállalta a játékot.

Eredmények, 2. forduló, vasárnap