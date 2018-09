61-0: KO-val nyert a magyar amerikaifoci-válogatott

A magyar amerikaifutball-válogatott nullázta Szlovákiát idegenben a Three Nations Cupon, miközben hatvannál is több pontot vitt be.

Fotó: Magyar Amerikai Futball Szövetség - MAFSZ

Igazából a meccs már az első negyedben eldőlt nagyjából, mivel 30-0-ra ellépett a magyar csapat, és onnantól már nem volt kétséges, hogy ki nyeri a meccset.

A vége 61-0-s kiütés lett.

A magyar válogatott legközelebb Csehországgal játszik majd, az a meccs az MTK-stadionban lesz október közepén.