Teljes téboly, mekkora trükköt csináltak meg az NFL-ben

A Baltimore Ravens irányítójának, Lamar Jacksonnak az egyéni teljesítménye volt a leginkább lenyűgöző az NFL 10. fordulójának vasárnapi játéknapján, ám az Arizona Cardinalsnak mégis sikerült elvonnia a figyelmet látvány szempontjából egy trükkös punttal. A Kansas City lassan olimpiai csapatot indíthatna sprintváltóban, a New Orleans Saints pedig meglepő vereségbe futott bele.

Kezdjük is a kamuflázs-különdíjas trükkös punttal az Arizona Cardinalstól, ami a Tampa Bay Buccaneerst lepte meg, méghozzá nem is akárhogy. A Cardinals a negyedik negyed közepén, 20-23-as hátránynál állt fel, mintha rúgni akarnának, majd átengedték a terepet a teljes tébolynak: ahelyett, hogy a labda a punter kezébe repült volna, hogy ő rúghasson, inkább a punter testi épségét védő personal protector, jelen esetben Ezekiel Turner kapta a labdát, aki balra futva visszapöccintette azt a vele szemben futó Trent Sherfieldnek, aki még hátrébb adta tovább a labdát a punter Andy Leenek, ő viszont rúgás helyett passzolt, méghozzá sikerrel Pharah Coopernek.

Ezzel a Cardianls egy flea flicker reverse fake puntot hajtott végre,

még belegondolni is veszélyes, hogyan eszeltek ki ilyen trükköt, aminek a végén a passzokban általában nem túl ügyes punterükre bízták az egészet, Lee pedig meglehetősen nehéz helyzetben, a védő által szorosan védett elkapónak passzolt pontosan.

A trükk után sikerült fordítaniuk 27-23-ra, de végül a Tampa győzött 30-27-es végeredmény után.

A Baltimore Ravens irányítója, Lamar Jackson történelmi meccset játszott a Cincinnati Bengals ellen 49-13-ra megnyert meccsen. Jackson a harmadik NFL-irányító lett Aaron Rodgers és Joe Montana után, aki egy meccsen 3 passzolt és 1 futott touchdown mellé hibátlan, 158,3-as irányítómutatót hozott össze úgy, hogy volt legalább 15 sikeres passza. Jackson egyben a második játékos lett, aki egy szezonon belül két hibátlan irányítómutatós meccset játszott, ez eddig csak Ben Roethlisbergernek sikerült.

Jackson tényleg remekül játszott, a mozgékonysága továbbra is komoly gondot okoz az NFL-védelmeknek, elég csak megnézni ezt a futását.

Jackson sebességén is túltett a Kansas City Chiefs elkapója, Mecole Hardman, aki hatalmas sprintet vágott ki a Tennessee Titans ellen. Az irányító Patrick Mahomes, a Hardman mellett szintén elkapó (és vasárnap 157 elkapott yardot szállító) Tyreek Hill, illetve a futójátékos Darrel Williams négyese akár egy 4x100-as sprintváltóban is eséllyel indulhatna.

Meglepő vereségbe futott be a vasárnapi meccs előtt 7-1-gyel álló New Orleans Saints hazai pályán az 1-7-es mérleget felmutató Atlanta Falcons ellen. A Saints a harmadik meccsét játszotta idén úgy, hogy nem szerzett touchdownt, miközben 2006-18 között összesen két ilyen meccsük volt, ami aggodalomra adhat okot. A Falcons mellett két másik 1-7-es csapat, a Miami Dolphins és a New York Jets is nyert, így a továbbra is nyeretlen Cincinnati Bengals egyre közelebb a jövő tavaszi draft első választási jogához.

Eredmények