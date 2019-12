Csak a háttérben szaltózó NFL-est figyeljék!

A Chicago Bears és a Dallas Cowboys sok pontot hozó meccse nyitotta az NFL 14. fordulóját, amin a Bears hazai pályán nyert 31-24-re. A győzelem után a Bears 7-6-os mérleggel áll, amivel jelenleg még nem jutna rájátszásba, de így életben tartották a playoff-reményeket, a Cowboys viszont a vereség, és az azutáni 6-7-es mérleg ellenére továbbra is vezeti a csoportját, ami automatikus rájátszást jelentene nekik jelen helyzetben. A Bears győzelmét a csapat futójátékosa, Tarik Cohen egyéni módon, a nála amúgy nem is annyira ritka hátraszaltóval ünnepelte.

A mérkőzés végén a Bears a biztos győzelemnél a csapatok által használt úgynevezett victory formationt, vagyis győzelmi felállást vetette be, amivel jelezték a Cowboysnak, hogy már nem kívánnak támadni, csak letérdelnek a labdával, hogy mindenki mehessen a dolgára. A térdelés meg is történt, de a háttérben látható, a vész (például egy véletlenül elejtett labda esetén) biztosító futójátékos, Tarik Cohen pedig már annyira a győzelem gondolatával foglalkozott, hogy biztosítás helyett inkább egy hátraszaltóval ünnepelt.

Cohen egyébként megrögzött hátraszaltózó, bemelegítésen és edzéseken is rendre előszeretettel bizonygatja, hogy mennyire könnyedén dobja magát hátra akár állóhelyzetből is. Sőt, nem csak simán hátraszaltózik, közben még elkapást is be tud mutatni, akár egy, akár két kézzel is.

Cohen ünneplése előtt leginkább a Bears irányítójának, Mitchell Trubiskynek volt nagy napja, aki ugyan eladott egy labdát, de volt három passzolt és egy futott touchdownja is, utóbbinál alaposan megforgatta a Cowboys védelmét.

Eredmény