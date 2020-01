146 kilós touchdown-rekord sem volt elég a Super Bowlhoz

Nagy vereséggel ért véget a Tennessee Titans két és egynegyed meccsen át tartó mini-tündérmeséje az NFL-rájátszásban, a Kansas City Chiefs ugyanis a korai 0-10-es hátrányból felállva simán átgyalogolt a címvédőt és az alapszakasz legjobbját is búcsúztató Titansen az AFC főcsoportdöntőjében. A vége 24–35 lett, a Chiefs a hajnalban (00.40-kor) kezdődő 49ers-Packers győztesével találkozik majd a Super Bowlban, ahova 50 év után térnek vissza.

Az AFC főcsoportdöntőben hazai pályán játszó Kansas City Chiefs eleinte láthatóan inkább a rémálommal felérő futójátékost, Derrick Henryt próbálta megállítani a Tennessee Titans passzjátéka helyett, de ez kezdetben a visszájára sült el. A Titans első támadása mezőnygóllal, a második viszont már tochdownnal ért véget, és mivel a kettő között a rájátszás előző két meccséhez hasonlóan a mostanin is idegenben, ellenséges környezetben játszó, de agresszív és pontosan dolgozó védelem megfogta a Chiefs támadósorát, így 10-0-s előnyre ugrottak meg az első negyed elején.

A touchdownt egy trükkös játékból hozta a Titans, Derrick Henry ugyanúgy egyből, a centertől kapta a labdát, ahogy a Ravens ellen passzolt TD-jénél, ám ezúttal passz helyett futás jött.

A 10-0-s korai előny persze nem volt garancia semmire, hiszen a Chiefs egy hete 24-0-s hátrányból tudott fordítani, így náluk nem volt ok csüggedésre, a Titansnél pedig elkényelmesedésre. A Chiefs második próbálkozásra már összeszedettebb támadást hozott össze, aminek a végén a szélvészgyors Tyreek Hill futott le balra megindulva mindenkit.

A Titans viszont nem lassított, és gyorsan visszaállították a 10 pontos különbséget, méghozzá egy újabb trükk után: a 146 kilós támadófalember, Dennis Kelly elkapásával szereztek újabb touchdownt. Kelly már november közepén is csinált egy TD-elkapást, így pályafutása során hihetetlen hatékony statisztikával rendelkezik, két elkapása van, mindkettő touchdownt ért. Kelly a harmadik támadófalember lett, aki főcsoportdöntőben TD-t ért el, és nem mellesleg a legnehezebb játékos lett elkapott touchdownnal a rájátszásban.

A Chiefs felzárkózását az irányító Patrick Mahomos sikeres menekülés utáni passzai, illetve ismét Tyreek Hill sebessége hozta, Hill ezúttal elkapott TD-vel volt eredményes, amivel 17-14-re hozta fel csapatát, majd miután elég gyorsan visszakaparintották a labdát, Patrick Mahomes varázsolt, és egy hihetetlen 27 yardos futással 21-17-re fordította meg az eredményt közvetlenül a szünet előtt.

A pont nélküli harmadik negyed után az utolsó játékrész lényegében azonnal pontszerzéssel indult, hiszen a Chiefs 3,5 yardról próbálkozhatott 4 kísérlettel, és Damien Williams másodikra meg is futotta a touchdownt, amivel 28-17 lett a Chiefsnek – ami egyébként az NFL történetében először állt fel kétszer is legalább 10 pontos hátrányból a rájátszásban.

Nem sokkal később a kegyelemdöfést is megkapta a Titans – a meccset három passzolt és egy futott TD-vel, illetve 294 passzolt yarddal záró Mahomes ezúttal is nagy kerülővel jutott el addig, hogy végre passzoljon, de megérte az időhúzás, mert Sammy Watkins sikerrel rázta le a védőjét, és még az is belefért neki a 60 yardos touchdownhoz, hogy a kicsit mögé érkező labdára lelassítson.

A nagy hátrány miatt egyértelmű volt, hogy a Titansnek passzolnia kell – ez sikerült is, de már csak a szépítés lett meg nekik Anthony Firkser 22 yardos elkapásával, amivel kialakult a 24-35-ös végeredmény.

A főcsoportgyőzelemmel a Chiefs 50 év kihagyás után tér vissza Super Bowlba, 1969-ben a Minnesota Vikings ellen nyertek.

Eredmények, főcsoportdöntő

AFC: Tennessee Titans–Kansas City Chiefs 24–35

NFC: 00.40 Green Bay Packers–San Francisco 49ers