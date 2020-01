Főszerep juthatott egy NFL-csapatnak az egyház pedofilbotrányában

Súlyos vádakról írt január 24-én, pénteken exkluzív anyagában az amerikai AP hírügynökség, ami hozzá eljutott dokumentumok alapján azt gyanítja, hogy a New Orleans Saints NFL-csapat PR-részlege aktívan segítette a pedofilbotrányba került egyház vezetését, olyannyira, hogy a vádak szerint a bűnök eltitkolásának módszerében is tanácsot adtak a New Orleans-i érsekségnek.

Az egyházat perlő nagyjából két tucat férfi ügyvédei szerint az ügyben megszerzett 276 dokumentum bizonyítja, hogy a Saints – amelynek tulajdonosa, Gayle Benson hithű katolikus, és több millió dollárral támogatta az egyházat – fontos szerepet vállalt abban, hogy az egyház a lehető legtovább megpróbálja eltusolni a pedofilügyeket.

A vádakra reagálva a Saints szervezetileg és ügyvédein keresztül is tagadta, hogy bármilyen bűntény eltitkolásában segédkeztek volna. Pénteki közleményükben azt írják, hogy az érsekség ugyan fordult hozzájuk tanácsért, hogy mire készüljenek a 2018-ban nyilvánosságra hozott zaklatási ügyek kapcsán, ám az NFL-csapat csak annyit javasolt nekik, hogy mindig a lehető legrövidebben, legegyértelműbben fogalmazzanak, kerüljék a ködösítést, kínáljanak teljes átláthatóságot, és ha bűncselekményről szereznek tudomást, azonnal értesítsék a hatóságokat.

Az már nem szerepel viszont a közleményben, hogy az egyház ellen indult, pedofilvádak miatti bírósági eljárás során a Saints ügyvédei 2020 januárjában is azért harcoltak a bíróság előtt, hogy ne hozzanak nyilvánosságra több száz 2018-19-ben küldött emailt, ahogy az érsekség is az emailek titkossága mellett érvelt.