A legdrágább hely 230 millió forint a Super Bowlra

A 2019-es NFL-szezon döntőjét, azaz a Super Bowl LIV-t Miamiban, a Dolphins pályáján, a Hard Rock Stadiumban rendezik. A Super Bowl hatodszor tér vissza ebbe, a most épp 65 ezer néző befogadására képes stadionba, Miamiban pedig már 11. alkalommal rendezik a döntőt. A kiemelt meccshez pedig kiemelt hely is jár: a legdrágább páholyba 230 millió forintnak megfelelő összegért (750 ezer dollár) lehet bejutni. De mit kap ezért az ember? Például jobb helyet, mint a tulajdonos.

Fotó: Miami Dolphins

Super Bowlt rendezni mindig jó üzlet, hiszen a telt ház lényegében garantált, és amikor a legolcsóbb jegy 3 ezer dollárba kerül (több mint 900 ezer forint), akkor a határ tényleg a csillagos ég.

A stadiont legutóbb 2015-ben újították fel, bővítés helyett viszont szűkítést hajtottak rajta végre, 75 ezerről 65 ezerre csökkent a befogadóképessége. Nem véletlenül: a szorosan tömött lelátók helyett több luxuslelátót is kialakítottak, így jött létre az a kilenc exkluzív páholy, ahova 750 ezer dollárért, 230 millió forintért lehet bejutni a Super Bowlra.

Ezek a szabadtéri páholyok – Miamiban általában nem okoz gondot az időjárás – jobb helyen vannak, mint a tulajdonos páholya, lejjebb, a pályához közelebb lehet ülni, nagyjából olyan luxusban, mint egy jachton. Persze, egy kisebb jacht áráért ez valahol elvárható.

A 230 millió forintért 20-an foglalhatják el a páholyt, így fejenként csak 11,5 millió forintba kerül a belépő.

Cserébe korlátlan fogyasztást biztosítanak a páholyokkal közvetlen összeköttetésben levő étteremmel és bárral, ahol a Super Bowlra speciális, a két csapathoz kötődő, előre titkos menüvel készülnek.

Fotó: Miami Dolphins

A mérkőzésre pedig sofőrszolgálatot szolgáltatnak VIP-sávval a stadion közelében, tehát várakozás nélkül is el lehet jutni a Super Bowlra azon az estén, amikor Miamiban minden erről a mérkőzésről szól.

Akinek nem megy ennyire jól, az olcsóbban is kaphat kisebb luxust: a 72 Club nevű lelátón, aminek neve az NFL történetének egyetlen veretlen bajnokcsapatára, az 1972-es Miami Dolphinsra utal, ahol egy luxusnappalival felérő környezetben nézheti a mérkőzést, bőrüléses, dönthető háttámlájú masszázsfotelben, közvetlenül a hazai csapat oldalvonala mögött. Ide 17 ezer dollárba kerül az éves bérlet, a Super Bowlra nagyjából 35 ezer dollárért lehet egyetlen meccsre megkapni. Ezért az árért le lehet nézni a pálya szintjére a hazai csapat mögé is, illetve itt is jár a korlátlan fogyasztás egy kicsit fapadosabb kiszolgálórészben.

A két részleget a GQ videója közelebbről is bemutatja – itt a szezon közben még csak 500 ezer dollárra taksálták a luxuspáholy későbbi árát, ami ennek másfélszerese lett.

A Kansas City Chiefs és San Francisco 49ers közötti Super Bowl LIV magyar idő szerint hétfő hajnali fél 1-kor kezdődik, az Indexen is élőben követheti majd a feleményeket.