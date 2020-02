Rém eszes trükkből jött a sporttörténelmi dupla előrepasszos amerikaifutball-átverés

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

19 év szünet után támadt fel a 2000-es évek egyik legbizarrabb vállalkozása, az akkor a pankráció és az amerikaifutball keverékeként indított őrület, az XFL, ami a modern újjáélesztése során már egészen másra helyezte a hangsúlyokat. Egyrészt egyfajta kísérleti laborként újszerű szabályokkal próbálkoznak, másrészt az élő közvetítés fő részét képzi a sportfogadás is, ezzel próbálnak az NFL mellett nézőket nyerni maguknak.A második fordulóig kellett várni viszont a furcsa szabályok közül a két legfurcsább bevetésére: először próbálkozott csapat touchdown után három pont szerzésével,

és az amerikaifutball történelmében először volt két előrepassz egyetlen játék alatt legálisan.

Mindkettőt az első fordulóban taroló washingtoni csapat, a DC Defenders vállalta be, amely az első fordulóban 31-19-re nyert a Seattle Dragons ellen, szombaton pedig 27-0-ra gázolt át a New York Guardians csapatán.

A dupla előrepasszt a negyedik negyed legelső másodperceiben, 18-0-s állásnál vették be a washingtoniak. A trükk valójában egyszerre volt egyszerű és zseniális, a washingtoniak lényegében észrevétlenül használták ki a 2020-ban újraindult liga szabálymódosításait.

A korábban az NFL-ben is megfordult egyetemi bajnok irányító, Cardale Jones apró mozdulattal pöccintette maga elé a labdát az előtte keresztben átfutó Donnel Pumphrey-nak, aki az egyetemen négy év alatt még 6405 yardot futott, az NFL-ben viszont nem sok siker jutott neki. Normál esetben innen már csak futhatott volna Pumphrey, mert ezzel letudták az amerikaifutballban engedélyezett egye előrepasszt, az XFL-ben viszont kétszer is lehet előre passzolni egyetlen játék során, ha az első passzt a labda eredeti indítása helye (line of scrimmage, jelen esetben a 43-as yardvonal) mögött kapták el.

Úgyhogy Pumphrey hirtelen megállt, megfordult, és a közben egyre hátráló irányítónak, Jonesnak adta vissza a labdát, aki a trükk sikerét kihasználva a teljesen üresen maradt DeAndre Thompkinsnak passzolt, megcsinálva az amerikaifutball történelmének első legális dupla előrepasszos játékát.

A Defenders később még egyszer történelmet írt, a negyedik negyed legvégén, már 27-0-s előnyt őrizve megpróbálkoztak az első touchdown utáni hárompontos kísérlettel. Két pontra az NFL-ben is rá lehet menni, az XFL-ben viszont egyáltalán nincs rúgás a touchdown után, egy pont szerzéséhez két, két pont szerzéséhez öt, három pontért pedig 10 yardról kell újra bejutni a célterületre. A Defenders utóbbival próbálkozott az utolsó két percen belül, sikertelenül.

A dupla előrepassz és a rúgás nélküli extra pontok mellett újítás az XFL-ben a biztonságosabb kirúgás, aminél nekifutás nélkül kezdhetik meg csak a blokkolást vagy visszahordóra törést a csapatok, és csak akkor indulhatnak a rúgójátékoson és a visszahordón felüli társak, amikor a visszahordó elkapta a labdát. Emellett a támadás indítására való idő is rövidebb, mint az NFL-ben, hogy gyorsabban menjenek a mérkőzések.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.

XFL, 2. forduló eredmények

New York Guardians–DC Defenders 0–27

Tampa Bay Vipers–Seattle Dragons 9–17

vasárnap