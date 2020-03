A Saints Super Bowl-győztes edzője is koronavírusos

Koronavírusos lett a New Orleans Saints NFL-csapat vezetőedzője, Sean Payton is, ismerte el a szakember csütörtök az ESPN-nek. Ezzel az NBA és az NHL után az NFL-be is elért a világjárvány.

A Saintsszel a 2009-es szezon végén Super Bowlt nyerő Payton arról tájékoztatta az ESPN-t, hogy a helyzethez képest jól van, de éppen azért teszteltette magát, mert már vasárnap se érezte túl jól magát. A tesztet végül hétfőn végezték el rajta, az eredmény pedig csütörtökre lett meg. Payton állítása szerint kimerült, ugyanakkor se nem köhög, se láza nincs – ez nagyjából a fertőzöttek 20%-ánál fordul elő. Payton otthonában karanténban marad.

A Saints vezetőedzője azt mondta, a figyelemfelkeltés miatt áll a nyilvánosság elé a pozitív diagnózisával. Kiemelte, hogy már nem feltétlenül elég a közösségi távolságtartás, szükséges, hogy mindenki legalább 1-2 hétre otthon maradjon, és mindenkinek le kell ülnie egy percre, hogy átgondolja, megértse, mennyire súlyos helyzet előtt állnak.

Nem annyira bonyolult megtenni, amit kérnek tőlünk. Csak egy kis erőfeszítés mindenkitől, ami hatalmas hatással lehet

– nyilatkozta az 56 éves Payton, hozzátéve, hogy szerencsés, amiért a tünetmentes kisebbségbe tartozik.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

