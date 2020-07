Száműzik a Redskins nevet az NFL-ből, nevet vált a csapat

Nyugodtan írja le nagybetűkkel: SOHA nem megyünk bele a névváltoztatásba

– nyilatkozta 2013 májusában Dan Snyder, a Washington Redskins NFL-csapat tulajdonosa, amikor arról kérdezték, lecseréli-e az őslakosok által sértőnek tartott rézbőrűek elnevezést. A Snyder által emlegetett soha hét évig tartott, mert 2020. július 13-án, hétfőn közölte a csapat, hogy az elmúlt hetekben őket érő nyomásgyakorlás hatására megváltoztatják a nevüket. Azt, hogy mire vált a Washington, még nem tudni, annyi biztos csak, hogy a 2020-as szezont már nem Washington Redskins néven kezdik meg – az elnevezéssel együtt a csapat logóját is visszavonultatják. A közlemény szerint hamarosan bemutatják a csapat új nevét és logóját, amelynek keresésekor a fő szempont, hogy 100 évig is kiállja az idő próbáját, és inspirációt jelentsen a szponzoroknak, szurkolóknak és a közösségnek.

Fontos kiemelni persze, hogy Synder nem a legalább egy évtizede felerősödött és folyamatos, az őslakosok felől érkező nyomásnak engedett: a Redskins név lecserélése akkor lett igazán égető számára, amikor az már a pénztárcáját fenyegette.

A George Floyd megölése után kirobbant tüntetések, majd az ezek után megerősödő, társadalmi változásokat követelő mozgalmak az NFL-be is begyűrűztek. Ezek hatására 87 befektető és részvényes – akik együttesen 620 milliárd dollárnyi értéket képviseltek – levélben követelték a washingtoni csapat legfőbb szponzorait,a FedExet, a PepsiCót és a Nike-t, hogy a pozíciójukat kihasználva kényszerítsék ki a névváltást. A csapat stadionjának névadó szponzora, a FedEx ezt hivatalos formában meg is tette, a Nike levette a webshopjából az összes, a Redskinsre utaló terméket, de több más támogató is beállt az ügy mellé.

Synder ezek után került kényszerpályára, és belátta, hogy a névváltás nélkül évi sok millió dollárt veszíthet, ezért meghátrált.

Ezzel viszont még nincs kint a vízből Synder. Egyes források szerint ugyanis a viszonya annyira elmérgesedett a stadion névjogait 2025-ig birtokló FedExszel, illetve annak elnök-vezérigazgatójával, a washingtoni NFL-csapatban kisebbségi tulajdonrésszel rendelkező Fred Smithszel, hogy állítólag Smith a névváltás ellenére is megválna a tulajdonrészétől. Ebben állítólag több más kisebbségi tulajdonos is követné. Egyébként Synder a testvérével, Michele-lel, illetve az anyjával, Arlette-tel 60%-ban birtokolják a csapatot.

Nem most kezdték a tiltakozást

Az őslakosok országszerte úgy állnak az R betűvel kezdődő szóhoz, ahogy az afroamerikai közösség az N betűs szóhoz

– állt abban a 2013-ban írt levélben, amit az amerikai kongresszus tíz képviselője írt alá. Akkor még nem történt változás, hét évvel később viszont beérett a már 2013-ban is évek óta tartó mozgalom.

A washingtoni NFL-csapat neve mellett a logója is problémás, még úgy is, hogy azt 1971-ben egy őslakos tervezte meg. Egy fejdíszes indiánt ábrázol, és sok szurkoló a mérkőzésen is hasonló fejdíszben jelent meg, holott azt komoly elismerés kiérdemelni, így kulturális szempontból is sértő lehet sokaknak, hogy a lelátón százak, ezrek ülnek ebben. Az őslakosok között szentnek számító fejdíszben pózolt a csapat nemhivatalos kabalája, egy Chief Zee (Zee főnök) becenévre hallgató fekete vezérszurkoló is.

A csapat Redskins elnevezése egyébként még 1933-ból származik. Akkor még Bostonban szerepelt a csapat (korábban szintén az őslakos ihletés Boston Braves nevet viselték), amely a korábbi játékos és vezetőedző, az állítólagosan a sziú törzshöz tartozó William Dietz iránti tiszteletből vette fel a Rézbőrűek nevet. Ez egyébként már a harmincas években is sértő kifejezésnek számított.

Deitz személye körül a mai napig komoly vita zajlik, egyesek szerint nem is volt indián származású, tizenévesen döntött úgy, hogy indián szokásokat kezd felvenni, később sosem tudta hitelt érdemlően, törzsi dokumentációval igazolni, hogy valóban indián származású lenne. Mivel megjelenése olyan volt, mint egy őslakosé, és a kultúrát is jól ismerte, ezért sokan hittek neki. A névből aztán évtizedeken át csak kisebb konfliktusok voltak, de az 1990-es évektől egyre több pert és tüntetést indítottak az őslakosok, akik most a szponzorok nyomásgyakorlásával ugyan, de elérték a céljukat.

Mi lehet az új csapatnév?

A csapat vezetőedzője, Ron Rivera arról nyilatkozott, hogy a tervek szerint a hadseregre utalhatna a csapat új elnevezése, de konkrét ötletek még nem szivárogtak ki a csapaton belülről. A szaksajtóban keringő forgatókönyvek között felmerült, hogy

egy évig név nélkül, pusztán csak Washingtonként szerepeljen a csapat, hogy kellő idejük legyen az új név megtalálására,

esetleg valami általánosabb nevet vehetnének fel, mint Generals (Tábornokok), Presidents (Elnökök), Senators (Szenátorok), vagy kicsit az őslakos kultúra felé kapcsolatot tartva Warriors (Harcosok),

az 1980-as és az 1990-es évek elején Hogs (Disznók) névre keresztelt washingtoni támadófal becenevét vennék át, amely amúgy is népszerű a szurkolók között

egy második világháborús repülőegység, a Tuskegee Airmen becenevét, a Red Tailst vennék át.

Utóbbi pár éve úgy nyert meg egy pályázatot, amin a csapat lehetséges új nevét keresték, hogy nem is volt az eredeti felvetések között, menet közben jelölte a versenybe egy olvasó. Az 1940-48 között aktív Red Tails bár Alabamához köthető, kulturális szempontból mégis jó választás lehetne a washingtoni csapatnak, nem véletlen, hogy a fogadóirodáknál ez vezet.

Az egységet nagyobb részben fekete pilóták alkották – ilyen szempontból az első légi egység volt az amerikai haditörténetben –, de volt közöttük öt haiti származású amerikai, illetve több, a Dominikai Köztársaságból származó katona is. 1943-ban küldték őket először éles bevetésre Észak-Afrikában, majd Olaszországban folytatták a bombázógépek kíséretét. A legenda szerint 15 000 küldetésből sosem vesztettek gépet, de később kiderült, icipicit rosszabb az arányuk: 25 bombázót lelőttek a kíséretük alatt.

Bármelyik verzió is lesz a befutó, szinte biztosan megtartja a jelenlegi sárga, burgundi vörös színeit a csapat. Az új név bejelentését egyébként egy védjegyvita hátráltatja a Washington Post értesülései szerint, vagyis bármire is cserélnék a csapat nevét, előbb meg kell vásárolniuk valakitől az ahhoz kötődő védjegy jogát.

A Redskins lecserélésével marad még elég problémás név

Az elmúlt évtizedekben több egyetemi csapatnál is belátták, a névváltás a legjobb megoldás, így lett a Stanford Indiansből Cardinal, a Miami (Ohio) Redskinsből pedig Redhawks.

A profi csapatok között viszont még számos ellenkező példa akad. Az NHL-ben szereplő Chicago Blackhawks hokicsapat már közölte, hogy náluk fel sem merült a névváltás gondolata, hiszen az álláspontjuk szerint nem sértő, sőt, épp ellenkezőleg tiszteletadás egy egy sauk indián törzsfőnök előtt. A baseball-bajnokságban (MLB) az Atlanta Braves és a pár éve épp a sértő jelleg miatt logót cserélő Cleveland Indians neve jelenthet majd problémát, míg az NFL-ben a legutóbbi Super Bowl-győztes Kansas City Chiefs említhető még.

(Borítókép: A Washington Redskins logója egy zászlón. Fotó: G Fiume / Getty Images Hungary)