Ennél tragikusabban nem érhetett volna véget egy tökéletes év

Ahhoz, hogy tisztább képet kapjunk róla, mi okozta ezt az elképesztően nagy különbséget a két csapat között, vissza kell ugranunk egy néhány héttel korábbi cikkünkhöz, amelyben kifejtettük, milyen igazságtalan döntés áldozata lett a Florida State. A Semionelsnak a tökéletes, 13–0-s alapszakasz mérleg sem volt elég ahhoz, hogy a liga legjobb négy csapatába és ezzel a rájátszásba jusson, még úgy sem, hogy rajtuk kívül csupán két csapat tudott hibátlan maradni.

Az egyetemi amerikaifutball-ligában (NCAA) egészen furcsa rendszer szerint választják ki azt a négy csapatot, amelyek megküzdhetnek a bajnoki címért. 2014 óta az a bevett szokás, hogy az alapszakasz végén egy 13 tagból álló bizottság dönt arról a négy együttesről, akik megküzdhetnek az egyetemi bajnoknak járó trófeáért. Ennek a rendszernek lett áldozata a floridai csapat, a jó hír azonban az, hogy ilyen többet már nem fordulhat elő, 2024-től négy csapatról tizenkettőre bővítik a rájátszás mezőnyét.

Hurrá, vághatnánk rá könnyen, de nézve Mike Norvell vezetőedző mérkőzés utáni nyilatkozatát, az embert a sírás kerülgeti. Ő maga is közel állt ehhez, de nem tört meg a sajtótájékoztató alatt. Nem is lett volna helyénvaló, ahogyan az sem, hogy csalódott legyen csapata miatt. Az igazi csalódás szűk egy hónappal ezelőtt érte az FSU-t, nem most.

Csalódott csapatok csatája?

Könnyen mondhatnánk, hogy a Georgia ugyanolyan csalódottan készülhetett az Orange Bowlra, mint a Florida State, hiszen a Bulldogs is lemaradt a rájátszásról, van azonban egy hatalmas különbség a két történet között: a Georgia elveszítette utolsó alapszakasz mérkőzését az Alabama ellen, a Florida pedig a liga történetének első csapata, aki veretlenül maradt le a playoffról. Abban is biztosak lehetünk, hogy ha nem egy választási bizottság gáncsolja el a Seminolest, akkor nem dönt úgy 14 játékosuk, hogy inkább kihagyják ezt a döntőt és az NFL Draftra készülnek.

Mi egy bajnoki címre esélyes csapat vagyunk. Menjenek, és nézzék meg az első 13 meccsünket, majd utána mondják el, mit láttak. Magabiztosan ki merem ezt jelenteni, pláne azok után, amit ez a csapat egész évben tett, és amit elérhetett volna. De nem ez volt a számunkra kijelölt út. Nyilvánvalóan büszke vagyok azokra a srácokra, akik a pályán harcoltak, ettől pedig jobbak leszünk, de már soha nem derül ki, mi lett volna, ha...

– értékelte csapata idei szezonját Mike Norvell, érvelésével pedig nehéz lenne vitába szállni. A Florida State idén bebizonyította, hogy képesek bármelyik csapat ellen győzni, elég csak az első fordulós LSU elleni meccsre gondolni, ahol valósággal átgázoltak az Egyesült Államok egyik legjobb egyetemi csapatán, de a Clemson elleni hosszabbításos győzelem is ezt igazolja. Arról nem beszélve, hogy a csapat sztárirányítójának, Jordan Travis sérülése után sem találtak fogást az ellenfelek Mike Norvell együttesén.

Egy pillanatig sem volt kérdés a győztes kiléte

Kár lenne azonban elvitatni a Bulldogs érdemeit, káprázatos szezont futott a georgiai csapat is, remek teljesítményüket pedig átmentették az Orange Bowlra. 63–3-s sikerével a Georgia megdöntötte saját, tavaly felállított rekordját, ami a legnagyobb arányú győzelmet jelenti a bowlok történetében (tavaly 65–7-re ütötték ki a TCU-t az állami döntőben). A Georgia emellett 673 yardot szorgoskodott össze, ez az Orange Bowlok történetében a valaha volt legtöbb.

A Bulldogsnak még az is belefért, hogy Kirby Smart vezetőedző lecserélje kezdő irányítóját, Carson Becket a harmadik negyedben. Beck 18 átadásából 13 sikeres volt, 203 yardot passzolt és 2 touchdownt szerzett. A mérkőzés legjobbja azonban nem ő, hanem Kendall Milton lett, aki 104 futott yarddal és 2 TD-vel zárt.

A másik oldalon Brock Glenn szerény teljesítményre volt képes, mindössze 9 passza talált csapattársat 139 yardért, kétszer pedig eladta a labdát.