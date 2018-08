Harminc kilométer után kikapcsoltam, mint egy robot

Berlinben tudják és érik is, hogy mi az a maratonfutás, évről évre a német fővárosban futják a leggyorsabb 42 kilométereket, a világcsúcsot is rendszerint itt szokták megdönteni. Az atlétikai Európa-bajnokságon nem a szeptemberben megszokott pályán rendezték a maratont, négy tíz kilométeres kört meg egy két kilométeres hurkot kellett teljesíteni, de így is elég látványos lett az útvonal, érintette többek között a Brandeburgi kaput, a Győzelmi oszlopot és a Tiergartent is.

A mezőnyben két magyar atléta volt, Gyurkó Fanni és Csere Gáspár célja is leginkább az lehetett, hogy nem annyira maratonfutó időben – 10-15 fok az ideális – az egyéni csúcsukhoz közel fussanak. Ez nagyjából össze is jött nekik, Gyurkó a 40. helyen 2:47:20-szal érkezett be a célba, Csere Gáspár pedig 2:19:21-et futott, a 29. helyet szerezte meg.

Csere szeret Berlinben futni, tavaly itt érte el 2:16:03-as egyéni rekordját, és korábban itt kvalifikálta magát az olimpiára is. „Ma van a 27. születésnapom, majdnem meglett a 27 hely is, de nem vagyok elégedetlen a 29.-el sem. Sok év után úgy álltam oda egy versenyhez, hogy nem volt konkrét kitűzött célom. Ennek az az egyik oka, hogy augusztusban nem lehet jó maratont futni, bármi történhet. Másrészt több hetes kihagyásaim voltak betegségek és hátfájás miatt, még június elején is azon gondolkodtunk, induljak-e egyáltalán. Annyira lyukacsos volt a felkészülésem, hogy ezt a mostani eredményemet az elmúlt évek rutinjával, állóképességével meg hiszem, hogy isten segítségével értem el. Meglepetés volt ez a jó futás, a melegben a 2:19-es idő jó eredménynek számít."

Fotó: Fehér János Csere Gáspár a berlini atlétika-Eb maratonján (jobbról a második)

A futó elmondta, elég feszített volt a tempó, két rutinos ír futót próbált követni, 32 kilométerig jó iramot tudott menni, 37-ig tartotta magát, az utolsó öt kilométeren lassult le egy kicsit, de így is befogott pár ellenfelet.

„Fizikailag nem voltam csúcsformában, de most fejben ment nagyon, el tudtam azt érni, hogy ki tudtam kapcsolni a külső közeget. Maratonon nagyon el kell mélyülni, nem szabad azon gondolkodni, hogy ki mit gondol otthon, vagy mi lesz. Az edzéseken is azt gyakoroltam, hogy 30 kilométer fölött is ki tudjak kapcsolni, mint egy robot. Ahhoz képest, hogy nem lett egyéni csúcs, mégis ez volt a legjobb maratonom. " – nyilatkozta a befutója után Csere, akit nemrég meghívtak a jövő évi tokiói maratonra. Még nem tudja, hogy elfogadja a meghívást, de jó alkalom lenne tesztelni magát a 2020-as olimpia helyszínén.

A férfi maratont a belga Koen Naert nyerte, megdöntve a 1994 óta fennálló Európa-bajnoki csúcsot is, 2:09:51-gyel győzött. A nőknél a fehérorosz Volha Mazuronak futott be elsőként, a verseny elején voltak problémái, az arcát elöntötte a vér, de ez nem zavarta meg, végig kontrollálta a mezőnyt. Az utolsó előtti kanyarban néhány lépést rosszt irányba tett meg, pillanatokra vissza is előzte a franceia Calvcin, de a hajára is friss maradt a fehérorosz, simán hozta a győzelmet.

Eredmények:

férfiak

1. Koen Naert (Belgium) 2:09:51 óra

2. Tadesse Abraham (Svájc) 2:11:24

3. Yassine Rachik (Olaszország) 2:12:09

...29. Csere Gáspár 2:19:21



nők:

1. Volha Mazuronak (Fehéroroszország) 2:26:22 óra

2. Clémence Calvcin (Franciaország) 2:26:28

3. Eva Vrabacová-Nyvltová (Csehország) 2:26:31

...40. Gyurkó Fanni 2:47:20