Döbbenetes maraton-világcsúcsot futott Kipchoge, az első futó 2 óra 2 percen belül

A kenyai Eliud Kipchoge hatalmas világcsúcsot futott a Berlin Maratonon, ő az első ember, aki hivatalos versenyen 2 óra 2 perc alá került. Dennis Kimetto 2014-es világrekordján (2:02:57) több mint egy percet javított. 2 óra 1 perc 40 másodperc az új rekordidő.

Az olimpiai címvédő Kipchoge már tavaly is megpróbálkozott a világcsúccsal Berlinben, de akkor a körülmények távol voltak az optimálistól, az esős időben nem volt valós esélye, és a várt nagy verseny is elmaradt Kenenisa Bekelével és Wilsong Kipsanggal.

Az idei Berlin Maraton körül most nem volt akkora hírverés, de a világ leggyorsabb pályáján mindig lehet számolni azzal, hogy megdőlnek a rekordok. Kipchoge érdekes módon nem a világcsúcsot, hanem egyéni legjobbjának megjavítását tűzte ki célul, ami csak 8 másodperccel gyengébb a világrekordnál.

Kipchoge nagyon bátran kezdett, az első kilométerektől világcsúcstempót diktált, elég hamar leszakadtak róla vetélytársai, a korábban rekorder Wilson Kipsang is lemaradt. Kipchogének csak a nyulak (iramdiktálók) maradtak, de őket is elég hamar felőrölte az iram. Tizennyolc kilométer után már csak egy segítője futott vele.

Úgy tervezte, hogy 61:15-re, 61:20-ra futják majd az első félmaratont, amiből egy 2:02:40-es idő is kijöhet a végén. A féltávhoz még ennél is jobb idővel, 61:06-tal érkezett Kipchoge, Kimetto részidejéhez képest már 40 másodperc előnye volt. Igaz, Kimetto a második félmaratont futotta meg gyorsabban 2014-ben.

Kipchoge 25 kilométer után egyedül maradt, de továbbra is tudta tartani a ritmusát. Sőt, 25 és 30 között az addigi leggyorsabb ötezrét futotta. 35-nél is könnyed maradt a mozgása, továbbra is közel egyperces előnyből gazdálkodhatott. Reálisnak tűnt, hogy elsőként kerüljön be 2 óra 2 perc alá. A kenyai nem nagyon lassult az utolsó ezreken, nagyon okosan osztotta be az erejét. A második félmaratonját gyorsabban futotta, végül 2:01:40-nel, hatalmas világcsúccsal ért célba.

Fotó: Fabrizio Bensch Kipchoge és a hihetetlen idő a kijelzőn

Kipchogét már eddig is minden idők legjobb maratonistájának tartották, korábbi kilenc maratonjából nyolcat megnyert, és övé minden idők leggyorsabb 42, 195 kilométere is, kísérleti körülmények között 2016-ban 2:00:25-öt futott a monzai Forma-1-es pályán, de a világcsúccsal még magasabb szintre lépett.

Borítókép: Fabrizio Bensch / Reuters.