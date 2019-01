A Vatikán futócsapattal célozza meg az olimpiát

II. János Pál a legsportosabb pápa volt, gyerekként mindent kipróbált, de a Vatikánból is kiszökött titokban síelni és medencét építtetett magának.

A Vatikánnak csütörtöktől hivatalosan is van atlétikaklubja, ami nemzetközi versenyeken is meg akarja majd mutatni magát, jelentették be az Olasz Olimpiai Bizottsággal (CONI) kötött megállapodás keretében.

A klubnak máris körülbelül hatvan tagja van, svájci gárdisták, papok, apácák és gyógyszerészek, a legidősebb igazolt sportolója pedig a Vatikáni Apostoli Könyvtár egyik 62 éves professzora.

A vatikáni klubot az olasz atlétikai szövetség már elismerte, ezután a nemzetközi szövetséghez is megpróbálnak majd csatlakozni. Szeretnének a Mediterrán Játékokon és az Európa Miniállamok Játékán is indulni.

„Az az álmunk, hogy a Szentszék zászlóját ott lássuk az olimpiai játékok nyitóünnepségén a delegációk között" – idézte az AP Melchor Jose Sanchez de Toca y Alamedát, a Vatikán sport- és kulturális miniszterét, aki a klub elnöke is egyben.

Az egyik klubtag, Michela Ciprietti arról beszélt, hogy ha nem is versenyképesek, a kultúrát és a futást népszerűsítik, a szolidaritásért, a rasszizmus és mindenfajta erőszak ellen küzdenek.

A Vatikánnak volt már futball- és krikettcsapata is, de ezek egyike sem volt hivatalos. A futóklub január 20-án mutatkozik be a római La Corsa di Miguel 10 kilométeres versenyen.

Ferenc pápa nagy sportrajongó, a San Lorenzo klub szurkolója, de II. János Pál is ismert volt sportszeretetéről, ő nemcsak drukker volt, több sportot is űzött.