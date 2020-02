Fury vért nyalogatott ellenfele nyakáról meccs közben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Tyson Fury már eddig is elég sok bizarr dolgot tett pályafutásában, de ezeket jobbára a bokszmeccsek felvezető eseményein húzta elő, és a maguk módján még szórakoztatók is voltak, gondolhatunk itt a Batman-jelmezes sajtótájékoztatójára, vagy amikor az American Pie-t kezdte el énekelni. A szombati címmeccsén viszont nehezen megmagyarázható módon, nyalogatni kezdte ellenfele, Deontay Wilder véres nyakát.

Fury végig elég nagy nyomás alatt tartotta a nehézsúlyú címmeccsen Wildert, egymás után vitte be a megrendítő találatokat, az ötödik menetben pedig valószínűleg az amerikai bokszolónak beszakadt a dobhártyája is, a füléből csorgott a vér és a szája is felszakadt.

What the hell, man pic.twitter.com/GGpqkcbSUs — CJ Fogler (@cjzero) February 23, 2020

Wilder összekapaszkodásokkal próbált meg időt nyerni, és az egyik ilyennél, a hatodik menetben Fury ellenfele véres nyakát kezdte el nyalogatni. Valószínűleg ezzel is a dominanciáját próbálta mutatni, és még ezzel is odaszúrt a címvédőnek. Fury egyébként az egyik meccs előtti nyilatkozatában azt mondta, hogy egy harcos meg akarja ízlelni a vért, de arra senki sem számított, hogy ezt szó szerint érti, és be is váltja.

Könnyen lehet, hogy ez a momentum olyan ikonikussá válik majd a nehézsúlyú bokszban, mint amikor Mike Tyson leharapott egy darabot Evander Holyfield füléből meccs közben.