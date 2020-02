Fury szétverte Wildert, TKO-val nyerte a veretlenek csatáját

Tyson Fury brutális ütésekkel verte a 2018-as, döntetlennel zárult meccs utáni visszavágón Deontay Wildert Las Vegasban. Fury kétszer is padlóra küldte az emellett még kétszer elcsúszó amerikait, aki felszakadt szájjal, beszakadt dobhártyával állta az ütéseket, de végül a hetedik menetben megszakították a meccset, Fury TKO-val maradt veretlen 31. mérkőzésén, és lett újra nehézsúlyú bajnok.

Fury két és fél éves pokoljárást követően tért vissza a profi bokszba, ugyanis miután óriási meglepetésre legyőzte a nehézsúly örökös bajnokát, Vlagyimir Klicskót, kétszer is lemondta a visszavágót, majd miután egy ellenőrzés során kokaint találtak doppingmintájában, felfüggesztették a versenyzési jogát. Később kiderült, hogy Fury mániás depresszióval küzdött, és a küzdelemben szépen rácsúszott a piára és a kokainra. Két felhozó meccset követően jött a Deontay Wilder elleni címegyesítő meccs.

A profi bokszba nyitott gerinccel született kislánya kezelési költségeinek finanszírozására belefogó Wilder a Luís Ortiz elleni nagy visszatérése után lépett szorítóba. Fury fantasztikusan vette ki a fejét Wilder félelmetes horgai elől, az ő bal-jobb-kombinációi viszont rendre az amerikai fején landoltak. Azonban a kilencedik menetben Wilder egyszer leültette az angolt, a 12. menetben pedig egy bődületes jobbegyenes-balhorog után Fury látszólag eszméletét vesztve terült el a ringben (az amerikai utólag azt nyilatkozta, hogy világosan látta, ahogy ellenfele szemei fennakadnak).

A közönség őrjöngött, Wilder győzelmi táncot lejtett, gyakorlatilag senki nem figyelt már a bíróra, aki csak a formalitás kedvéért elkezdett tízig számolni.

Csakhogy jött a Rocky Balboa-pillanat: Fury ötnél kinyitotta a szemét, hétnél felállt, és nyolcnál a bíró intett, hogy mehet tovább.

Wilder hitetlenkedve mosolygott, de a meccs hátralevő részében nem csak, hogy nem tudta újból megfogni ellenfelét, még ő kapott be több kemény találatot. És a végső gongszó után jött az újabb fordulat: Fury hiába vitt el tisztán legalább kilenc menetet, a három pontozóbíró háromfelé ítélt, ami összességében egy megosztott pontozásos döntetlent eredményezett. A szakírók szerint Furyt megfosztották a megérdemelt győzelemtől, Wilder azzal védekezett, hogy Furynak inkább örülnie kellene, hogy a bíró nem szüntette be azonnal a meccset. Az excentrikus angol a meccs utáni sajtótájékoztatóján azonban nem puffogott sokáig az igazságtalanságon, hanem „Az élet megy tovább, ez van” felkiáltással megénekeltette a promótereket, edzőket és az újságírókat:

Egy ilyen – nem mellesleg bevételek szempontjából is kiemelkedően teljesítő – előzmény után adott volt a visszavágó, azonban a szerződés véglegesítésére – részben Fury sérülése miatt – tavaly decemberig kellett várni. A szerződés egyik legérdekesebb pontja a „trilógia-záradék”, miszerint a vesztesnek 30 napja van arra, hogy visszavágót kérjen, és a győztesnek ezt el is kell fogadnia.

A tét nem volt kicsi, Wilder a 11. meccsén igyekezett megvédeni WBC-övét, míg Fury mindössze a második nehézsúlyú bokszolóként szerezhette volna meg mind a négy világszervezet övét – bár nem egyszerre, a fent már említett kétéves mélypont után.

Irtózatos show-t nyomtak

Mindkét bokszoló hihetetlen bevonulást produkált a Las Vegas-i közönségnek:

Furyt egy óriási emelvényen hozták be gladiátornak öltöztetett nők, miközben a bokszoló egy hatalmas trónon ült koronával a fején és palásttal a vállán, a hangszórókból pedig Patsy Cline Crazy című száma szólt, amit Fury időnként maga is énekelt,

Wilder szokásához híven extra kiegészítőket választott, az óriási, csillogó maszkja ezúttal látványos koronával is kiegészül, ami mellett a felsőtestét takaró, motoros védőfelszerelést idéző darab is fekete kövektől ragyogott.

Fury péppé verte Wildert

Két meglehetősen kiegyenlített menettel indult a mérkőzés, az elsőben talán Fury, a másodikban pedig Wilder volt hajszállal előrébb, de inkább kisebb ütésekkel mentek előre, egyikük sem akart korai kockázatot vállalni. Aztán Fury a mérkőzés előtti ígéretét beváltva, miszerint ki akarja ütni Wildert, komolyabb beindult, és 14 ütést is bevitt Wildernek, akit egy hatalmas ütéssel megfektetett. Wilder még időben összeszedte magát, de utána egy elcsúszás miatt ismét padlóra került.

Wilder túlélte a harmadik menetet, de Fury érezhetően fölénybe került, és folytatta is a fej-és testütések kombinációjából álló offenzívát. Wilder a negyedik menetben is elcsúszott egyszer, ami biztosan nem segített abban, hogy kitisztítsa a fejét, Fury pedig csak ment, ment előre, egyre nagyobb elszántsággal – de Wilder a negyedik menetet is átvészelte valahogy.

Az ötödik menet közepén Wilder ismét földre került, másodszor Fury ütésének köszönhetően, a brit ezúttal egy testre mért ütéssel padlóztatta a címvédőt, akinek a szája is felszakadt a menet közben, és egyre jobban vérzett – de ennél is nagyobb baj volt, hogy a bal füléből is vér szivárgott, vagyis szinte biztosan beszakadt a dobhártyája Fury egyik ütése után. Ez még jobban meghozta Fury kedvét, de az egyre kevésbé védekező és az egyre többet ölelkező Wilder valahogy elbírta a pusztító erejű ütéseket, és sorra élte túl a meneteket.

De csak a hetedik menetig jutott el Wilder, Fury újabb kemény támadása után a bíró közbelépett, pontosan abban a pillanatban, amikor Wilderék amúgy is bedobták volna a törölközőt, és leléptette a megtépázott amerikait, aki elvesztette világbajnoki övét.

Tyson Fury technikai KO-val tért vissza a nehézsúlyú boksz királyai közé,

elvéve Wildertől a WBC-övet és megszerezve a megüresedett The Ring és egyenesági nehézsúlyú címeket.

(A videón látszik is, ahogy Fury háta mögött érkezik a törölköző, miközben a bíró érkezik szétválasztani a feleket.)

Wilder egyébként nem érezte úgy, hogy meg kellett állítani a meccset, a TKO után látható módon kérdőre vonta a stábját, hogy miért is dobták be a törölközőt, tudta volna folytatni a címmérkőzést.

A király visszatért

Fury nagyon sportszerűen Wildert méltatta a bajnoki övek megszerzése után, kiemelve, hogy az amerikai hihetetlen kemény ütések után maradt lábon a hetedik menetig, de ez most kevés volt ellene. A manchesteri bokszoló magára, vagyis a Cigánykirályra (Gypsy King) utalva azt mondta, hogy „A Király visszatért.”

Majd dalra fakadt, ám ezúttal nem egy Aerosmith-dallal szerenádozott feleségének a ringben, hanem Don McLrean American Pie című dalára kezdett rá, amit a közönség nagy része is vele énekelt – azok után, hogy a bevonulásakor még komoly füttykoncertet kapott.

Wilder (érthető módon) a ringben nem hívta ki egyből a szerződésbe foglalt harmadik meccsre Furyt – ha nem él ezzel az opcióval, Fury következő meccse igazi szupermérkőzés lehet a december elején Andy Ruiz ellen négy övét is visszaszerző Anthony Joshua ellen. Ezen a címmeccsen hat övet egyesíthetnek majd.