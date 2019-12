Joshua visszavágott Ruiznak, pontozással vette vissza nehézsúlyú öveit

2019 bokszszenzácója volt, amikor június 1-én Andy Ruiz Jr. lényegében az ismeretlenségből kilépve a hetedik menetben technikai KO-val legyőzte a nehézsúlyú címvédő Anthony Joshuát, aki ellen beugróként állt ki Ruiz, Joshua ugyanis eredetileg Jarrell Miller ellen bokszolt volna, csakhogy ő három doppingteszten is fennakadt, így végül el kellett állnia a mérkőzéstől.

A júniusi címmeccs előtt szinte mindenki biztosra vette Joshua győzelmét, ám az első ránézésre nem épp topformában levőnek tűnő Ruiz remekül állta az ütéseket, és hamar kiderült, hogy Joshua nem készült fel eléggé az egészen más stílust igénylő ellenfél legyőzéséhez, Ruiz pedig végül ki is ütötte Joshuát, megszerezve tőle WBA, az IBF és a WBO öveit.

A szaúd-arábiai visszavágó a küzdősportok legnagyobbjait is érdekelte, többek között az MMA-s Habib Nurmagomedov és a bokszszupersztár Saúl Canelo Álvarez és Amir Khan is a helyszínen tekintette meg a meccset, aminek súlyát jól jelezte, hogy a kezdés előtt nem sokkal felröppent a hír, hogy ha Joshua megint kikap, akkor kész visszavonulni.

A közönség viszont Joshua mellett volt, rengeteg brit utazott el Szaúd-Arábiába, hallani lehetett, ahogy a brit himnuszt éneklik, azt pedig még jobban, ahogy Ruizt kifütyülték a bemutatáskor.

A mérkőzés úgy indult, ahogy a júniusi meccs, Joshua irányított és próbálta a ring közepén tartani Ruizt, ám a New York-i taktikával ellentétben távolról bokszolt, sokkal több mozgással. Joshua az első menetben felszakította Ruiz bal szeme fölött a szemöldököt, de a mexikói származású amerikait ez nem zavarta túlzottan a bokszolásban, ahogy az sem, hogy ballal is kapott egy hatalmasat, igaz, ballal ő is be tudott vinni egyet ellenfelének.

Joshua nagyon fegyelmezetten bokszolt végig, egy-egy apró kivétellel tartotta magát a meccs előtt eltervezett taktikához, miszerint nem megy bele a júniusi adok-kapokba, inkább a testi fölényét kihasználva távoli ütésekkel és sok mozgással fárasztja Ruizt, aki az agresszív megindulásaival is csak két, maximum három menetet tudott megnyerni, és inkább csak Joshua félelmetes ütéseibe rohant bele így, még ha közben ő maga is be tudott vinni jó pár ütést fejre.

Ruiz hiába próbálkozott, később sem tudott igazán kárt tenni a remek formában, és ami sokkal fontosabb, végig a taktikát követve bokszoló Joshuában, aki a 12. menet után egyből elkezdett ünnepelni családjával. Joggal – a pontozóbírók egyhangú döntéssel hozták ki győztesnek Joshuát, aki két bírónál 118-110-ra, egynél pedig 119-109-re nyerte a címmeccset.