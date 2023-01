Bocskai-emlékverseny 67-edszer, háttérben a botrányos NOB–IBA-háborúval

Kurtucz Csabának, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szombaton megválasztott új elnökének ebben a minőségében a szerdai szerződés-aláírás volt az első nyilvános szereplése. 1957 óta ápolt hagyomány, hogy minden évben ilyentájt látja el kézjegyével a MÖSZ elnöke és Debrecen megyei jogú város képviselője (jellemzően a polgármester vagy a helyettese) a Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny megrendezéséről szóló szerződést. Ezúttal a cívisváros képviseletében Barcsa Lajos alpolgármester volt az aláíró.

Az immár hatvanhetedik Bocskain 26 ország több mint 300 bokszolója lép ringbe, külföldről 173 férfi és 94 nő, és ehhez járulnak még a magyarok, akik jelenleg Tatán készülnek edzőtáborban Bertók Róbert szövetségi kapitány irányításával. Ahogy Kurtucz Csaba elmondta, a Bocskai lesz az első válogató az esztendő bizonyos tekintetben főversenyére, a június 21. és július 2. között Krakkóban esedékes Európai Játékokra.

Az olvasó joggal kérdezheti, hogy miért ez a főverseny ökölvívásban, amikor női (március 15–31., Delhi) és férfi (május 1–14., Taskent) világbajnokságot is rendeznek idén. Igen ám, csakhogy utóbbiak nem számítanak bele az olimpiai kvalifikációba, mivel ezeket az IBA rendezi, az ötkarikás játékok boksztornáját és az arra minősítő kvalifikációt viszont tokkal-vonóval a NOB tartja kézben, abból totálisan kirekesztve a nemzetközi szövetséget és az IBA-t a Gazpromon keresztül pénzelő orosz államot.

Nyílt titok, hogy amíg Umar Kremljov marad az IBA elnöke, addig a szövetségnek nem lesz beleszólása az olimpiai tornába, és az is borítékolható, hogy Párizs után lekerül az ötkarikás programról a bunyó. Már amennyiben a tagság nem szabadul meg Kremljovtól és a Gazpromtól. (Ez viszont azért problematikus, mert a közgyűléseken a szavazó küldöttek közül sokan gyaníthatóan az orosz olajipari mamut fizetési listáján vannak…)

Kurtuczról egyébként megtudtuk, hogy az ő versenyzői karrierjében is fontos helyet foglal el a Bocskai, hiszen 2001-ben, 19 évesen megnyerte a viadalt, a döntőben Kiss Zoltán legyőzésével. Az elnök arról is beszélt, hogy a 13 férfi és 12 női súlycsoportban induló magyarokkal szemben komoly elvárások vannak, és azt is meglebegtette a szigorú sportvezető, hogy jelentős szerkezeti változtatások várhatók úgy a szövetségben, mint általában a magyar bokszsportban.

Tóth Zsuzsanna főtitkár a közelgő világbajnokságokról elmondta, hogy a Gazprom bedob apait-anyait: az aranyérmesek nem kevesebb mint 200 000 dollárral gazdagodnak, ami az összesen 25 (13+12) súlycsoportot figyelembe véve ötmillió dollárt, 1,83 milliárd forintot jelent. Ami pedig a Bocskait illeti, a nevezők között olyan sportági nagyhatalmak is vannak, mint Kazahsztán, Üzbegisztán vagy Anglia, de thaiföldi és ausztrál ökölvívók is megméretik magukat Debrecenben.

(Borítókép: Tóth Zsuzsanna, Kurtucz Csaba, Barcsa Lajos és Süllős Gyula. Fotó: Gáll András / Index)