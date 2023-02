Nem termett babér a magyaroknak a debreceni ringben

Magyar győzelem nélkül fejeződött be szombaton Debrecenben a 67. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny. Az utolsó napon ketten léptek szorítóba az aranyéremért a mieink közül, de Szűcs Szabina és Virbán Gábor is vereséget szenvedett. A magyarok két ezüst- és hét bronzéremmel fejezték be a tornát.

Kurtucz Csaba, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség január 14-én megválasztott elnöke most érzi igazán, hogy milyen kemény fába vágta a fejszéjét. A 40 éves bankszakember, nem mellesleg hatszoros magyar szupernehézsúlyú bajnok, aki korábban maga is győzött a Bocskai István Nemzetközi Emlékversenyen, szombaton szembesült azzal, ami talán még sohasem fordult elő az idén 67. alkalommal megrendezett patinás viadalon: a magyar ökölvívók egyetlen súlycsoportban sem állhattak a dobogó tetejére. És jövőre már olimpiát rendeznek Párizsban... Az most még megjósolhatatlan, hogy utoljára-e, mert a nemzetközi szövetség, az orosz irányítás alatt álló IBA és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a NOB viszálya nem sok jóval kecsegtet. Bár azt azért senki sem tudná elképzelni, hogy a boksz kikerüljön az olimpiai programból.

De nekünk, magyaroknak nem ezzel kell törődnünk, ahogy azt Kurtucz is hangsúlyozta, sokkal inkább magunkkal. De van is törődni-, illetve tennivaló elég...

Itt vannak például az olimpiai súlycsoportok, a hét férfi- és a hat női kategória, ami körülbelül feleannyi, mint amennyi az egyéb világversenyeken van, csak éppen korlátozni kellett az indulói létszámot, és ezt így látták megvalósíthatónak. A tizenhárom olimpiai súlycsoport a következő:

51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, +92 kg, illetve 50 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 66 kg, 75 kg.

Mármost ezzel az a baj, hogy például az egyetlen szombati magyar férfi döntős, Virbán Gábor az 54 kilóban versenyez, és ez nem olimpiai kategória. Szűcs Szabinának, aki a magyar nőket képviselte a finálékban, ilyen szempontból szerencséje van, mert az 57 kiló szerepel a párizsi programban.

De a szerencse ezen a ponton véget is ért, mert a tapasztalt vecsési bunyós hölgy, Seres Attila tanítványa, a kilencszeres magyar bajnok egyhangú pontozással kikapott az angol Olivia Holmestól.

Majdnem ugyanígy járt Virbán Gábor is az 54 kilóban, azzal a pici különbséggel, hogy ő 4–1-es pontozással maradt alul a nem túl rokonszenves üzbég Ojbek Zsurajevvel szemben. Az ázsiai rengeteget szabálytalankodott, mindig lenyomta honfitársunk fejét, általa sikeresnek vélt ütései nyomán pedig mindig ünnepelt, felemelte a jobb kezét, ahogy annak idején Kokó az atlantai olimpia döntőjében. Viszont amikor ütött, akkor hatékonyabb volt Virbánnál.

Az első és a harmadik menet szoros volt, a másodikat viszont magasan megnyerte az üzbég

– fogalmazott Bertók Róbert szövetségi kapitány. „Igazából nem vagyok elégedetlen, három meccset nyertem a Bocskain, a legtöbbet a magyarok közül, de sajnos nem eleget” – értékelte saját teljesítményét Virbán.

„Igen, állandóan lenyomta a fejemet, megpróbálta széttöredezni a bunyómat, sajnos sikerrel. Mivel az 54 kg nem olimpiai súlycsoport, ezért a júniusi Európai Játékokon nem tudok harcba indulni az olimpiai kvalifikációért, az azt megelőző üzbegisztáni vb-n szeretnék bizonyítani.”

Kurtucz Csaba, a MÖSZ elnöke elismerte, hogy nincs könnyű dolga.

Nagyon kemény a nemzetközi mezőny, 26 ország képviseltette magát a Bocskain, olyan erős volt ez a viadal, mint egy Európa-bajnokság, megtűzdelve Európán kívüli klasszisokkal Kazahsztánból, Üzbegisztánból és olyan kontinentális boksznemzetek legjobbjaival, mint Anglia és Ukrajna. Ettől függetlenül jól helytálltak a versenyzőink, akadt néhány mérkőzés, amelynek az eredményét én másképp láttam, mint a pontozók. Senkinek nem kell szégyenkeznie, megyünk előre, építkezünk. A mi fő versenyünk az Európai Játékok lesz június végén Krakkóban, ott kell jól szerepelni. Ezen az olimpiai súlycsoportokban rendeznek versenyeket, oda és akkorra kell kihegyezni a versenyzőinket.

Kurtucz arról is beszélt, hogy szinte megoldhatatlan szakmai feladatot jelent az Európai Játékokra és az egy hónappal korábban esedékes világbajnokságra egyformán csúcsformába hozni a versenyzőket, ezért az sem lehetetlen, hogy két külön garnitúrával indulunk ezeken az erőpróbákon. Az elnök többször is lent járt a tatai edzőtáborban, tudja, hogy min kéne javítani. Ez az „átka” annak, amikor a sportvezető maga is szakmabeli, és ért a bunyóhoz. Végtére is hatszoros magyar bajnok, és a Bocskain is győzött, ami most nem sikerült az utódoknak.

Annak valóban nem jó az optikája, hogy magyar elsőség nélkül ért véget a viadal, de én azt mondom, inkább most szerepeljünk kevésbé sikeresen, és majd Krakkóban örüljünk. Mert az olimpiai kvalifikáció az egyetlen eredmény, ami most számít

– szögezte le az elnök.

67. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny

Szombati döntők

Nők

57 kg: Szűcs Szabina–Olivia Holmes (angol) 0-5 p. v.

Férfiak

48 kg: Ululu Aszibek Amankul (kirgiz)–Temirac Zsuszupov (kazah) p. v.

51 kg: Zijovuddin Alijonov (üzbég)–Ibrahim Salah (német) p. v.

54 kg: Ojbek Zsurajev (üzbég)–Virbán Gábor p. gy.

57 kg: Szerik Temirzsanov (kazah)–Vasile Usturoi (belga) p. gy.

60 kg: Fred ZZivva (ausztrál)–Szamatali Toltajev (kazah) p. v.

63,5 kg: Jaroszlav Harciz (ukrán)–Assan Hansen (német) p. gy.

67 kg: Jaroszlav Mihalusko (ukrán)–Dulat Bekbauov (kazah) p. gy.

71 kg: Vjuril Zaharie (ukrán)–Magomed Schachidov (német) p. gy.

75 kg: Ajatulla Takizsanov (kazah)–Ivan Papakin (ukrán) p. gy.

80 kg: Turabek Habibullajev (üzbég)–Olekszandr Hizsniak (ukrán) p. v.

86 kg: Idris Legenasse (belga)–Adilbek Uulu Erkin (kirgiz) p. v.

92 kg: Albek Oralbay (kazah)–Patrick Brown (angol) m. n.

+92 kg: Dmitro Lovcsinszkij (ukrán)–Nikita Putilov (német)