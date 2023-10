Lefújták az évszázad mérkőzését, helyette jöhet az évszázad kártérítési pere

Beláthatatlan következményei lettek a múlt szombati, Rijádban rendezett Tyson Fury–Francia Ngannou profi ökölvívó-mérkőzésnek.

Hiába győzött megosztott pontozással a WBC brit világbajnoka az élete első (!) bokszmeccsét vívó, 37 éves kameruni származású francia UFC-harcos ellen, a „Cigánykirály” padlóra került, és a meccs után úgy nézett ki a feje, mintha keresztülment volna rajta egy úthenger.

Tyson Fury’s face the day after the Francis Ngannou fight… pic.twitter.com/cgyGOJqCF2 — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 29, 2023

Eközben a pontozók által vesztesnek kihozott Ngannou arca olyan sima volt, mint a ma született csecsemőé:

Az persze egy dolog, hogy Furyt megviselte a tízmenetes mérkőzés, ezt különben is sejteni lehetett, ennél azonban sokkal nagyobb baj, hogy Frank Warren, a brit világbajnok promótere bejelentette:

december 23-án nem lesz Fury–Olekszandr Uszik címegyesítő meccs Rijádban.

„Még korai lenne arról beszélni, hogy Tyson mit csinál, és az is biztos, hogy aláírt szerződésünk van az Uszik elleni meccsről – mondta Warren. – Meg is lesz az összecsapás, csak nem december 23-án. Nem normális, aki azt hitte, hogy nem egészen két hónap múlva Tyson kiáll erre a meccsre. Egy 35 éves emberről beszélünk, aki most csinált végig egy tizenkét hetes felkészülést, és most bunyózott végig egy kőkemény, tízmenetes mérkőzést. Pihenőre van szüksége, együtt akar lenni a családjával, szusszanni akar egyet. És majd, ha kipihente magát, akkor beszélhetünk az Uszik elleni meccsről. Nem arról van szó, hogy nem lesz címegyesítés, csak nem most. Az nem igaz, hogy Tysont laposra verték, de pihenőre van szüksége.”

Csakhogy ez nem ilyen egyszerű. Az ukrán bunyós, a WBA, a WBO és az IBF világbajnoka ott ült a ring mellett a szombati, rijádi mérkőzésen a Kingdom Arenában. Amikor értesült a Fury-tábor visszalépéséről, azonnal reagált:

Frank papa roppant sikamlós dolgokat említett – mondta Uszik, a Furyhoz hasonlóan veretlen világbajnok. – A helyzet az, hogy a szerződésünk azt mondja ki, hogy december 23-án megmérkőzünk. Fury fáradt? Rendben van, pihenjen, de előbb mondjon le a világbajnoki címéről. Tyson, bunyóznunk kell! Muszáj összecsapnunk, méghozzá december 23-án. Találkozunk a szorítóban! Szeretlek!

Nagyon úgy néz ki, az a legkevesebb, hogy Uszik követeli a mérkőzés december 23-i létrejöttét. Sokkal nagyobb veszélyt jelent az a per, amit a szaúdi rendezők Furyék nyakába akaszthatnak.

Tudniillik 200 millió font forog kockán, ekkora összegről szól a december 23-ára tervezett meccs szerződése.

És nagyon úgy néz ki, ekkora összegre akarják perelni a szaúdiak a Fury-tábort abban az esetben, ha elhalasztanák a meccset januárra vagy februárra.

Ja, még pénteken, a Ngannou elleni meccs előtt Fury nagy hangon így nyilatkozott:

Usziknak december 23-án ki kell állnia ellenem! Ha nem áll ki, megsérti a szerződésünket, én pedig beperelem!

Igen ám, csak a „Cigánykirály” akkor még azt hitte, hogy könnyedén, fél kézzel elintézi az élete első bokszmeccsére készülő Ngannout. Nos, nem így történt.

„A fagyi visszanyalt”, most pedig Fury a sebeit nyalogatja, és közben próbálja megtalálni a kiskaput a decemberi fellépést illetően, amelyen angolosan kisétálhatna egy rövid pauzára.