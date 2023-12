Youtuber pojácából világbajnoki kihívó, ez a KO minden pénzt megért

Jake Pault most már kéretik komolyan venni. A 26 éves youtuber péntek éjjel az első menetben egy borzalmas felütéssel KO-zta élete első igazi profi bokszoló ellenfelét, Andre Augustot, és ennek örömére rögtön be is jelentette, hogy megcélozta a cirkálósúlyú világbajnoki övet. Addig azonban egy kicsit kirándul az MMA-ba...