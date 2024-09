Így kerültek rendőrkézre a magyar bajnok bokszolót kirabló késes bűnözők

Múlt vasárnap, szeptember 8-án történt, hogy Koloszár Valentin 20 éves válogatott ökölvívó egy romániai versenyről tért haza, és a népligeti buszpályaudvaron át akart szállni egy olyan járatra, amely hazaviszi őt szülővárosába, Kaposvárra. Ekkor egy harmincas férfi babakocsit tolva odalépett hozzá, és megkérte, hogy váltson fel neki egy húszezrest.

A fiatal sportoló elkezdett keresgélni a pénztárcájában, és összeszedett apróban húszezer forintot, amit át is adott a férfinak, aki cserébe egy gyűrött, szemmel láthatóan hamis húszezrest nyomott a kezébe. Koloszár visszakövetelte a pénzét, de a férfi a babakocsit maga előtt tolva (!) futásnak eredt.

Szürreális látvány volt, a babakocsiban egy valódi kisbaba, futás közben a kocsiból kirepült egy tejesüveg, ami össze is tört – írta le érzékletesen a történteket Valentin egy TikTok-videóban. – De aztán elkaptam a pasast, aki könyörögni kezdett, hogy engedjem el, mert veszélyben forog az élete, szüksége van a pénzre. Ekkor hirtelen előttem termett egy nő, a kezében egy nagy késsel, és megfenyegetett, hogy engedjem el a férfit, sőt adjam át neki az összes pénzt, ami nálam van. Átfutott a fejemen, hogy leütöm a nőt, de aztán inkább átadtam azt a háromezer forintot, ami még nálam volt, ugyanis van egy felfüggesztett börtönbüntetésem. Egy hasonló esetben, amikor egy 35 éves férfi megtámadott, megvédtem magam, és még én kaptam felfüggesztett börtönbüntetést.

Valentin az Indexnek elmondta, különösen felháborította, hogy az esetet közelről nézte a pályaudvar biztonsági őre, de nem tett semmit, mondván, hogy csak nem fogja leszúratni magát! A fiatal sportolóra különben is rájár a rúd, nem most először keveredett bajba, a felfüggesztett börtönnel fenyegető eseten kívül is előfordult egyszer, hogy egy férfinak átutalt 155 ezer forintot azzal, hogy vesz tőle valamit, aztán az illető szőrén-szálán eltűnt.

Az ifjú ökölvívó nem tett feljelentést a rendőrségen az őt kifosztó késes bűnözők ellen, viszont a közösségi hálón megosztotta az esetet, és ennek köszönhetően özönlöttek a bejelentések a hatóságoknak.

Másnap be is hívták tanúvallomásra Valentint, akinek fotókat mutattak, amelyekről felismerte a két, régóta körözött személyt. Majd a bűncselekményt követő harmadik napon, szeptember 11-én el is fogták a bűnözőket, egy 36 éves férfit, V. Zoltánt és egy 28 éves nőt, T. Máriát.

Valentin a TikTokon köszönte meg a rendőröknek a gyors és hatékony intézkedést és mindazoknak a segítséget, akik megosztották a felhívását.

Valentin különben nem akármilyen bunyós, rendkívül népszerű honi ökölvívókörökben bátorságáért, amikor senki sem mert kiállni a 63,5 kg egyeduralkodója, Oláh Levente ellen, a hat kilóval könnyebb Koloszár felvette a kesztyűt, és az utóbbi évek legjobb hazai meccsét vívta ellenfelével.

Igaz, hogy megosztott pontozással Oláh győzött, de Koloszár végig egyenrangú ellenfél volt.