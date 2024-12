Kokó egy hónap alatt felkavarta a magyar boksz áporodott pocsolyáját

A Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség egy hónapja hivatalban lévő elnökével folytatott beszélgetésben a következő kérdéseket érintettük:

Kovács Istvánnal interjút készíteni nem egyszerű vállalkozás. Negyven perc leforgása alatt legalább öten hívták fel, munkatárs, elnökhelyettes, sporttárs. És akkor még nem is említettük a kinyomott telefonhívásokat. Adja magát a kérdés: hiányzott ez az elnöki pozíció, dolgozott-e már ennyit életében?

Például 1996-ban, amikor Atlantában olimpiai bajnok lett. De akkor is csak két hónappal az ötkarikás játékok előtt hagyta abba az aktív munkát, és összpontosított kizárólag az edzésekre. Kettő, négy, hat óra munka mindig belefért neki – természetesen leszámítva a Hamburgban, az Universum Box-Promotion profi csapatnál töltött éveket.

„2021 februárjában választottak meg az IBA főtitkárának, az első hat-nyolc hónapban, amíg a Gazprom pénze meg nem érkezett, amíg fel nem állítottuk a rendszert, addig brutális mennyiségű melót kellett végeznünk Lausanne-ban. Persze, más volt az egész világ ökölvívásáért felelni, mint »csak« egy országért.”

Pedig a MÖSZ talpra állítása önmagában óriási kihívás és munka, ahogyan azt az elnök mondta: még zajlik az átadás-átvétel. Kovács István kiemelte: amíg el nem készül a leltár, az átfogó állapotfelmérés, addig nem is lehet szó érdemi munkáról. Ennek elkészítésére december 31-ig kaptak időt a szövetség munkatársai, ami igencsak szűk határidő azt figyelembe véve, hogy közben azért zajlik az élet, és még az ünnepek előtt rendezik meg a 101. felnőtt országos bajnokságot a Gerevich Aladár Sportcsarnokban.

„Egyáltalán nem magától értetődő, hogy szerdától meg tudjuk rendezni a magyar bajnokságot, m ert amikor átvettük a szövetséget, kiderült, hogy a kasszában csak az alapszintű működéshez elegendő pénz van, a tervezésnek, a bajnokságnak sem volt fedezete, vagy csak nagyon szűken, a pénzdíjakról nem is beszélve – érzék eltette Kokó a problémák nagyságát. – Márpedig arról szó sem lehetett, hogy visszalépünk az elmúlt évekhez képest. Megemeltük a pénzalapot, az aranyérmesek a tavalyi 150 ezer forinttal szemben most 200 ezret kapnak, az ezüstérmesek jutalma 100 ezer, a bronzérmeseké 50 ezer forint. Mindezt a sportállamtitkárság anyagi segítségének köszönhetően tehetjük meg.”

A jelek szerint Kokó ismertsége, nimbusza, lobbiereje, hatalmas népszerűsége a mai napig töretlen, és úgy kellett a csődközeli helyzetben lévő szövetségnek, átvitt értelemben a magyar ökölvívásnak, mint egy falat kenyér.

„Az államtitkárság mintegy tízszázalékos, igen jelentős kiegészítést tett a költségvetéshez, ha ez nincs, akkor talán a bajnokságot sem tudtuk volna megrendezni. És ennek köszönhetően tudjuk folytatni a versenyzőink részére zajló ösztöndíjprogramjainkat, amelyek augusztus elsejétől forráshiány következtében leálltak. Ez nagyon komoly probléma, sokkal komolyabb, mint azt a kívülállók gondolnák.”

Kokó egyébként egy fillér járandóságot sem vesz fel, amíg nem konszolidálódik a szövetség és a sportág anyagi helyzete, amíg mindenki meg nem kapja a neki járó, de elmaradt pénzt.

Jóllehet az az elvem, hogyha valaki dolgozik, akkor az kapja is meg a munkája ellenértékét, a jelenlegi helyzetben nem éreztem volna erkölcsösnek, hogy én fizetést kapok, miközben a versenyzők, klubok felé több hónapos tartozásunk van. Itt van továbbá az a bizonyos duplájára emelt olimpiai pénzjutalom, amit fedezet hiányában ígért meg a MÖSZ-t vezető előző triumvirátus a Párizsban ötödik helyen végzett Hámori Lucának. Ezt nem tudjuk kifizetni, legalábbis most nem, aztán jövőre, ha ismert lesz a 2025-ös költségvetésünk, megpróbálunk kidolgozni egy olyan megoldást, ami Lucának is jó, meg nekünk is. Azt mindenesetre látni kell, hogy ő nem dolgozott meg a bronzérmesnek járó pénzjutalomért.