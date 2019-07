A hőhullámmal is meg kell küzdeni a Tour de France végén

A Tour de France utolsó hetén a versenyzőknek nem csak egymással, de a természeti elemekkel is meg kell küzdeniük. A napokban egy újabb hőhullám éri el Nyugat-Európát, és Franciaország egyes tájain 40 fok köré melegszik a levegő - írja Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Júniusban már megdőlt a hőség abszolút rekordja Franciaországban, 28-án 46 Celsius-fokot mértek az Hérault megyei Vérargues faluban. Vérargues mindössze 30 kilométerre van Nîmes-től, ahol a Tour de France csapatai töltik a második szünnapot, és ahonnan a 16. szakasz is indulni fog.

Az összetett verseny harmadik helyén álló Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) nem aggódik annyira a hőség miatt, mint elmondta, korábban már többször indult a Vueltán, ott hozzászokott a hőséghez, és inkább ilyen időben szeret versenyezni, minthogy fagyoskodnia kelljen.

Az Astana csapatkapitánya, Jakob Fuglsang óvatosabban nyilatkozott, szerinte egy kis hibáért is nagy árat kell fizetni a Touron, és a meleg még egy extra tényező lesz, amire figyelniük kell.

Legalább ezer méter felett egy kicsit hidegebb lesz, ez az egy, aminek örülni lehet.

- találta meg az egyetlen pozitívumot a harmadik hét nehéz hegyi szakaszaiban.

A Mitchelton-Scott sportigazgatója, Matt White is magasabb hőmérséklettel járó kockázatokra hívta fel a figyelmet. A nagy melegben, közel 40 Celsius fok körül nagyobb a rizikófoktor, mint 20 foknál. Nagy a különbség, a egy kis hiba is katasztrófához vezethet. Viszont a dolgok pozitív oldaláról nézve, Whte szerint szerencsés, hogy most van a pihenőnap, valamint a 16. szakasz is nagyrészt sík lesz, ahol könnyebb feladni a kulacsokat is. A tavalyi versenyen a csapat versenyzője, Adam Yates a kiszáradás hibájába esett, azóta viszont tanultak abból a hibából.

A meleg az út mellett álló szurkolóknak sem fog kedvezni, a forró napokon a versenyzők kevésbé akarnak bekerülni a szökésekbe. Erre utalt Tom Southam, az EF Education First sportigazgatója is. A forró napokon a verseny közben nem történik sok minden az úton.

A kilencedig szakasz gőztese, Daryl Impery szerint egy kicsit biztosan megváltoztatja a versenyt ez a hőhullám, ami már eddig is elég nehéz volt minden versenyző számára.

(via cyclingweekly)