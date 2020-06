A Vuelta-győztes csapata is jön a Tour de Hongrie-ra

A 2019-ben Vueltát nyerő Primož Roglič csapata, a Jumbo-Visma is indul az idei Tour de Hongrie kerékpáros körversenyen, jelentették be a szervezők. A holland csapat az első bejelentett World Tour-alakulat, amely biztosan részt vesz majd a magyar körversenyen augusztus 29. és szeptember 1. között.

Az 1984-ben Kwantum-Decosol-Yoko néven alapított csapat később Rabobankként lett ismert, majd 2019-ben nevezték át Jumbo-Vismának. 1985-ben Joop Zoetemelk lett a klub első világbajnoka, majd a cyclo-cross szakágban Adrie van der Poel (1996), Sven Nys (1998 – U23; 2005), Richard Groenendaal (2000), Thijs Verhagen (2002 – U23) és Lars Boom (2006 – U23; 2008) lett a világ legjobbja, utóbbi az egyéni időfutamban is nyert egy vb-aranyat az U23-asok között, a legnépszerűbb szakágban, az országúton pedig a spanyol Oscar Freire (2004) révén került a szivárványos mez a hollandokhoz.

A nagy körversenyeken 2007-ben érték el az első nagy sikerüket, amikor Gyenyisz Mencsov megnyerte a Vueltát. Szintén Mencsov révén 2009-ben Giro-győzelmet is ünnepelhettek, a Tour de France-on viszont még nem lett meg a végső siker nekik, 56 szakaszgyőzelemig és Oscar Freirének köszönhetően 2008-ban zöld trikóig jutottak.

A Jumbo-Visma aktuális keretének legnagyobb sztárja a szlovén Primož Roglič, aki a 2019-es Vuelta-győzelem és Giro-harmadik hely után ebben az évben a Tour de France-ra összpontosít, ahol csapattársa, a holland Steven Kruijswijk volt tavaly az összetett harmadik helyezettje, de a francia versenyre készül a 2017-es Giro d’Italia győztese, a holland Tom Dumoulin is. A nagyágyúk közé sorolhatjuk a négyszeres Tour de France-szakaszgyőztes holland Dylan Groenewegent, a Tour de France-negyedik holland Robert Gesinket vagy a négyszeres időfutam-világbajnok, ötszörös Tour de France-szakaszgyőztes német Tony Martint is.

A Tour de Hongrie szervezői korábban már két csapat érkezését hivatalosan is bejelentették, eszerint az új időpontra tervezett magyar viadalon indul a spanyol Kometa-Xstra (Continental Team) és a szlovén Adria-Mobil (Continental Team) is. A szervezők nagy célt tűztek ki maguk elé: a Magyar Körverseny 2021-ben kerüljön be a Pro Series nevű sorozatba. Ennek komoly feltételei vannak, az egyik az, hogy legalább tizennégy World Tour- vagy ProTeam besorolású együttesnek kell részt vennie az idei Tour de Hongrie-n.

A 41. Tour de Hongrie programja