Van Aert nyerte az időfutamon, Pogacar a címvédés kapujában

Az etap előtt jelentette be a 39. születésnapját pénteken ünneplő német André Greipel, hogy az idény végén visszavonul. Így a francia körversenyen 11 etapot nyerő német sprinter az utolsó előtti Tour-szakaszát teljesítette a pályafutása során.

Szombaton a Libourne és Saint-Émilion közötti 30,8 kilométeres sík egyéni időfutam várt a versenyben maradt 142 bringásra.

A legjobb időt a dupla ventoux-s hegyi szakaszon is első belga Wout van Aert tekerte, a második helyet a dán Kasper Asgreen szerezte meg. Harmadikként is egy dán, Jonas Vingegaard zárt, aki ugyan faragott összetettbeli hátrányából az éllovas Tadej Pogacarhoz képest, ám a 22 esztendős szlovén így is magabiztosan őrzi elsőségét. Vingegaard második lesz, míg az ecuadori Richard Carapaz szerzi meg a harmadik helyet összetettben, amelynek végeredménye ezzel gyakorlatilag kialakult, miután a zárószakasz hagyományosan pezsgőzéssel, ünnepléssel telik. A 3414 kilométer össztávú 108. Tour de France vasárnap a párizsi körözés végén a Champs-Élysées-n ér célba.

Eredmények:

20. szakasz, Libourne - Saint-Émilion, egyéni időfutam, 30,8 km:

1. Wout van Aert (belga, Jumbo-Visma) 35:53 perc

2. Kasper Asgreen (dán, Deceuninck - Quick-Step) 21 másodperc hátrány

3. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 32 mp h.

...8. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 57 mp h.

...23. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 2:09 perc hátrány

...26. Wilco Kelderman (holland, BORA-hansgrohe) 2:20 p h.

...31. Ben O'Connor (ausztrál, AG2R Citroën) 2:41 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 80:16:59 óra

2. Vingegaard 5:20 perc hátrány

3. Carapaz 7:03 p h.

4. O'Connor 10:02 p h.

5. Kelderman 10:13 p h.

(Borítókép: Thomas Samson / AFP)