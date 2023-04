Dér Zsolt az MTI-nek elmondta: az elmúlt esztendőben még a Groupama-FDJ-ben tekerő 24 éves magyar bajnok a saját elvárásait is felülmúlta, nagyon jól alakult neki a szezon első harmada, hozta, amit elvártak tőle, és gyorsan beilleszkedett a holland csapatnál.

– hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

Valter a Tour de France-on címvédő Jonas Vingegaard segítőjeként a spanyolországi Gran Caminón kezdte az évet, ahol negyedik lett, a dán csapatkapitány pedig mindhárom szakaszt és az összetettet is megnyerte. Valter ezt követően a Strade Bianchén társkapitányi szerepet kapott és az ötödik helyen végzett az olasz egynaposon. A Tirreno–Adriaticón a végső győztes szlovén Primoz Roglicért dolgozott, majd – a Milánó–Sanremo teljesítése után – a szombaton zárult baszk körversenyen ismét nagy részt vállalt Vingegaard győzelméből, a versenyt a 13. helyen zárta.

Szárnyal, élvezet nézni a versenyeit. Örülök, hogy így berobbant, úgy tűnik, mintha klasszisokkal jobb lenne a saját 2022-es énjénél: jobban versenyez, mentálisan is erősebb és még motiváltabb. Úgy teker, mintha évek óta ott lenne. Megérett erre a feladatra, nagyon jó versenyző, kiváló fizikai és mentális adottságokkal, többszörösen bizonyította, hogy ott a helye

– fogalmazott Dér Zsolt.

Mivel a Jumbo-Visma nem áll rajthoz a május 10. és 14. között sorra kerülő Tour de Hongrie-n, így Valter a válogatott színeiben szerepelhetne. Dér Zsolt elárulta: beszéltek erről, és szívesen is indulna Valter, aki szeret a nemzeti csapattal versenyezni, ugyanakkor erre az időszakra pihenő hetet tervezett.

Fel van építve az éve, ettől bármiféle eltérés megbontaná a jól megtervezett egyensúlyt. Mivel máskor nem tud pihenni, nem is erőltettem a kérdést, így ő nem tud részt venni

– tette hozzá a kapitány.

A válogatott hatfős névsora még nem ismert, azt azonban elmondta Dér Zsolt, hogy a sokat versenyző és jól szereplő Szijártó Zétény (UC Monaco) szereplése valószínű, akárcsak Filutás Viktoré. A kétszeres magyar bajnok ott volt az előzetes rajtlistán lengyel klubjával, ám – amint a Tour de Hongrie honlapja beszámolt róla – a HRE Mazowsze Serce Polski végül nem tudott megfelelni a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) ProSeries-versenyekre vonatkozó részvételi feltételeinek.

A 44. Tour de Hongrie útvonala kapcsán a szövetségi kapitány kifejtette: a szakaszok mások az előző évekhez képest, sokkal nehezebb verseny lesz idén, az egyértelműen az emelkedőkről szóló harmadik-negyedik szakasz mellett a budapesti záróetap is nehezebb a korábbi évek sík szakaszainál, márpedig ez meglátása szerint nem feltétlenül kedvez a hazai versenyzőknek.

Sokkal izgalmasabb verseny elé nézünk, sokkal kevésbé lesz kiszámítható: előzetesen a szakaszgyőzteseket és az összetett dobogósokat is nehezebb megjósolni. A fővárosi etapon sem számítok feltétlenül sprintbefutóra, így akár meg is változhatnak az előzetesen tervezett sorok. Ugyanakkor a tavaly kiemelkedően szereplő sprinterek, köztük a holland Dylan Groenewegen és Fabio Jakobsen a Tour de France-ra készülnek, ezért nekik akár még hasznos is lehet, hogy szintkülönbség kerüljön a lábukba