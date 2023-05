Az összetettről döntő negyedik etapon Martonvásárról 206 kilométert tekertek a kerékpárosok Dobogókőig, a 2646 méter szintkülönbségű távot 9 fokos, borús időben teljesítették. Az előző napoknál nehezebben alakult ki a nap szökése, amelybe hatan kerültek be, ezúttal magyar bringás nélkül. Az utak szélén sokan köszöntötték a mezőnyt, volt, aki tehénnek öltözve, Bicskén pedig két tűzoltóautó felemelt daruja alatt tekerhettek át a kerékpárosok. A városokban is rengetegen gyűltek össze, így az esztergomi gyorsasági részhajránál is, a pilisszántói hegyihajránál pedig a hideg ellenére egészen fesztiválhangulatban fogadta a tömeg a helyenként közel húszszázalékos meredekségű emelkedővel küzdő versenyzőket.

A támadások sora az utolsó mászásnál kezdődött meg az esélyesek csoportjában – benne az összetett legjobb magyarjaként fehér trikós Dina Mártonnal –, az Ineos Grenadiers és a DSM is többször kísérletezett, végül a Tudor 24 esztendős svájci bringása, Voisard indult meg jó ütemben, maga mögött hagyta riválisait és utolérte a szökevénycsoportból legtovább kitartó két belgát, Yves Lampaertot és Jasper de Buystöt.

Voisard tovább tudott menni, így szólóban diadalmaskodott, miközben mögötte az esélyesek csoportjában beérkező Hirschi megtartotta első helyét, ezzel egy lépésre került az összetett győzelemtől.

A viadal vasárnap a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Budapesten 150 kilométeres etappal zárul. A szakaszt élőben közvetíti az M4 Sport, az értékelő Apres Tour műsor pedig az m4sport.hu-n tekinthető meg.