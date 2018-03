Átverte a Ferrari a Mercit Melbourne-ben

Jó versennyel kezdődött el a Forma-1-es szezon vasárnap reggel Ausztráliában.

Az élről induló Hamilton tökéletesen kapta el a rajtot, Räikkönen a 2. kockáról besorolt mögé Vettellel a nyakán. Váratlanul a Haas-Ferrariban Kevin Magnussen csípte el a negyedik pozíciót, befért Verstappen elé az első kanyarban, majd a másik Haasban Grosjean és Ricciardo következett.

Elképesztő volt látni, hogy az első három már egy kör után ellépett a mezőnytől, de azt is, hogy Verstappen nem bírta a Haas tempóját, és néhány kör után megpördült: az első kanyarban, hasonlóan Bottashoz, aki ugyanitt veszítette el a kocsit az időmérőn. A holland viszont megfogta, így csak két helyet bukott. Elment Grosjean és Ricciardo, két Haas került az első ötbe - nem rossz egy harmadik szezonos csapattól.

A 19. körben Räikkönen indította a kerékcseréket, ahogy szokták, az élen Hamiltonnal le is védte a Mercedes, jött ő is a következő körben. Sejteni lehetett, a Ferrari tervez valamit Vettellel, így is lett: a német hét körrel tovább maradt kint, majd kerékcseréje után épp visszajött Hamilton elé, az első helyre. A Ferrari kicselezte a Mercedest. Nem is véletlenül és nem is jogtalanul tette fel a kérdést Hamilton a rádión:

Mi a fene történt, srácok?

Biztos vezetést veszített el, ráadásul nem is a másodikkal, hanem a harmadikkal szemben, ami egészen hihetetlen. Nem az ő hibája volt, hanem főnökeié, de dicsérjük inkább a ferrarisokat, akik kiötlötték a cselt.

12 Galéria: Vettel legyőzte Hamiltont Ausztráliában Fotó: Robert Cianflone

Ezekben a pillanatokban ment végbe mögöttük a Haas-dráma, két kör alatt mindkét amerikai kocsi kiesett, méghozzá Monty Python-hibából.

Kerékcseréiknél egy-egy kereket rosszul rögzítettek mindkét autón, előbb Magnussen, majd Grosjean parkolta le a kocsit.

Utóbbi kissé szerencsétlen helyen, és az amerikás döntés miatt - nem volt elég a virtuális safety car - beküldték a biztonsági kocsit.

Mind a virtuális, mind a rendes SC kellett hozzá természetesen, hogy bejöjjön a Ferrari csele, de alapból óriási volt az olaszok húzása.

Az SC ugye összehúzta a mezőnyt, így izgalmasabban alakulhatott a futam második fele, de a Forma-1 húzása nem igazán jött be, Melbourne-ben a harmadik DRS-zónával is piszok nehéz előzni, Hamiltonnak sansza sem volt, hogy megfogja Vettelt.

Az angol egyszer közel került ugyan, de ehhez vért kellett izzadnia, és bele is hibázott, 10 körrel a vége előtt lefutott a pályáról.

Vettel így végül is simán nyert Melbourne-ben, ahogy tavaly, akkor sem, idén sem sokan várták, a Ferrari megint meglepte a Mercit. Hamilton bosszús volt a második hellyel, vagy egy percet ült a kocsiban, mikor leparkoltak a parc fermében, el sem akarta hinni, hogy elvesztette ezt a győzelmet.

12 Galéria: Vettel legyőzte Hamiltont Ausztráliában Fotó: William West / AFP

Vettel 48-adszor nyert, és most ő törölte le a mosolyt Hamilton képéről: szombaton az angol pimaszul ezt mondta a ferrarisnak, miután megszerezte a pole-t.

Räikkönen elégedett lehet a harmadik helyezéssel, Ricciardo már kevésbé a negyedikkel, úgy néz ki, ez sem a Red Bull szezonja lesz, bár még nagyon korán van. Verstappen hatodik helye abszolút csalódás, főleg hogy egy McLaren-Renault is megelőzte: Alonso 5.-kel kezdte az új érát. Azt jósolta, vastag pontokat fognak szerezni, így is lett.

Az új F1-es éra, a fejvédős korszak összességében jó kezdődött, a futam rendben volt, bár nem az előzések, hanem a kiesések és a Ferrari tette mozgalmassá. Melbourne persze sosem az előzéseiről volt híres, két hét múlva Bahreini GP.

Ausztrál Nagydíj, Melbourne (58 kör, 307,574 km)



1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:29:33.283 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 5.036 másodperc hátrány

3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 6.309 mp h.

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 7.069 mp h.

5. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 27.886 mp h.

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 28.945 mp h.

7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 32.671 mp h.

8. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 34.339 mp h.

9. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 34.921 mp h.

10. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 45.722 mp h.

pole pozíció: Hamilton



A vb-pontversenyek állása 1 futam után (még 20 van hátra):

pilóták:

1. Vettel 25 pont

2. Hamilton 18

3. Räikkönen 15

4. Ricciardo 12

5. Alonso 10

6. Verstappen 8

7. Hülkenberg 6

8. Bottas 4

9. Vandoorne 2

10. Sainz 1

csapatok:

1. Ferrari 40 pont

2. Mercedes 22

3. Red Bull 20

4. McLaren 12

5. Renault 7

Borítókép: Sebastian Vettel. Fotó: Clive Mason / Getty Images Hungary.