Vettel 19-re lapot húzott volna az időmérőn, a Ferrari nem engedte

Sebastian Vettel a harmadik helyről, Lewis Hamilton és Max Verstappen mögül kezdi majd a Szingapúri Nagydíjat. A német két társához hasonlóan a leglágyabb, hiperlágy keverékű gumiról indul majd, mert az időmérő második szakaszában ezen futotta a legjobb körét, Vettel viszont hajlandó lett volna nagyot kockáztatni a Q2-ben, hogy azzal előnyt szerezzen a futamra.

Vettel ugyanis a második mért körét is az eggyel keményebb ultralágyon akart teljesíteni a Q2-ben, a csapat viszont nem engedte neki ezt, derül ki a rádióüzenetek átiratából:

- Csapat: Oké, box, Sebastian, box. - Vettel: Mi a terv? - Csapat: Átváltunk az időmérős gumira [a hiperlágyra]. - Vettel: Még tudok javítani a köridőn. - Csapat: Mennyit? - Vettel: Egy jó felvezetőkörrel legalább fél másodpercet. - Csapat: Oké, vettük. - Vettel: Mennyi kellene? Ha mondjátok, mondom, hogy lehetséges-e. - Csapat: 38,1. Azt hiszem, az nem lehetséges. Mindét Merci az időmérős [hiperlágy] gumin, a Red Bull is azon. - Vettel: Meg tudom csinálni, menni fog a 38,1. - Csapat: Értjük. De box. Úgy érezzük, nagyon a határon lenne, átváltunk az időmérős [hiperlágy] gumira. - Vettel: Jó az option [ulralágy gumi] is. Nem volt jó az előző köröm. Lassú volt a kivezetőköröm. Túl hidegek maradtak a gumik. - Csapat: Mindjárt visszajelzek. - Vettel: Ha úgy érzitek, hogy nagyon megéri az optionön [ultralágy gumin] kezdeni a futamot, akkor megcsinálom. - Csapat: Nem, váltsunk az időmérősra [hiperlágy]. Eldöntöttük, hogy azon mész ki, kockázatos lenne a másikon. - Vettel: Rendben, akkor így. De mondom, van még bennem több mint fél másodperc. - Csapat: Értjük.

Vettel a rádiózás idején 1:38,854-es körrel állt, a fél másodperces javulással 1:38,3 környékére javult volna, ami a csapat szerint nem lett volna elég a top 10-be jutáshoz, de Esteban Oconnak végül 1:38,534-gyel is sikerült bekerülnie a Q3-ba, belefért volna tehát Vettelnek a kockáztatás az ultralágy gumin.

A hiperlágy gumi annyira kopik a szingapúri hőségben, hogy a Pirelli számításai szerint az is benne van, hogy a top 10-ből, hiperlágyon induló pilótáknak két kerékcserére lesz szükségük a futamon. Vettel ezt akarhatta elkerülni az ultralágyas kockáztatással, már csak azért is, mert a Pirelli számításai szerint a leggyorsabb stratégia egy ultralágy-lágy váltás lehet, nagyjából a 24. kör környékén a kerékcserével. A hiperlágy-lágy a 13. körös cserével majdnem ilyen gyors, de ott van még lehetőségként a hiperlágy-ultralágy-ultralágy taktika is nagyjából 11. és 36. körös kerékcserével.