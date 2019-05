Kegyetlenség volt elvenni az F1-pilóta gólját

Ahogy mindig, a Forma-1-es pilótaválogatott most is kiállt a monacói herceg allstarcsapata ellen egy jótékonysági futballmeccsre a hétvégi Monacói Nagydíj előtt, kedd este játszottak az AS Monaco futballklub stadionjában.

A versenyzők között pályára lépett többek között a hazai pályán szereplő Charles Leclerc, a Red Bull-os Pierre Gasly, az Alfától Kimi Räikkönen csapattársa, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz a McLarentől, Sergio Perez (Racing Point), kiegészülve pár régebbi névvel, mint Felipe Massa és Riccardo Patrese. Ott volt a stadionban Lando Norris, Sainz csapattársa, és az F1-be tartó Mick Schumacher is.

Pár ismertebb volt futballprofi egészítette ki őket, Sandro Cois és Nicola Caccia neve ismerős lehet 20 évvel ezelőttről.

Albert herceg csapatában játszott a motoros világbajnok Max Biaggi, a sívilágbajnok Dominik Paris és Mario Isola, a Pirelli F1-es főnöke is, valamint náluk is feltűntek exfutballisták, mint Flavio Roma, aki majdnem 10 évig volt a Monaco kapusa.

Szórakoztató meccs volt öt góllal, a herceg csapata győzött 3-2-re.

A pilóták viszont 3-1-nél erősen reklamálhattak egy találatot, nem is akármilyet. Giovinazzi ennél tökéletesebben valószínűleg életében nem talált el labdát, úgy kilőtte a bal felsőt, hogy a világ legjobb kapusai is csak nézték volna.

Giovinazzi gólja az F1-pilóták meccsén

A partjelző viszont lest intett, így a bíró nem adta meg a gólt.

Pedig ha van videóbíró, ezt biztosan megvizsgálja:

A pilóták meccstudósítója szerint - természetesen - nem volt les. A versenyzők két megadott gólját egyébként Sandro Cois lőtte.

A mérkőzés előtt megemlékeztek a hétfőn elhunyt Niki Laudáról is.