Úgy nullázta le magát, mintha direkt csinálta volna

A pályán ő volt a leggyorsabb, mégis üres kézzel és jókora balhéval távozhatott csak a legutóbbi Forma-1-es futamról Max Verstappen. Valószínűtlen büntetését önmagának okozta, saját hétvégéjét tette tönkre, és sínre került karrierje is megtorpant egy kicsit.

Nem Max Verstappené volt a mexikói GP-hétvége: azok után, hogy ő bizonyult a leggyorsabbnak az időmérőn, csak hatodik helyet sikerült hoznia a futamon. Csapattársa, az újonc Alex Albon is előtte végzett.

Sok butaságot kell ahhoz elkövetni, hogy valaki a pole pozíciót érő körtől eljusson addig, hogy a győztestől 69 másodperccel lemaradva fejezi be a versenyt.

Szombaton, az időmérőn mentek félre a Red Bull-Honda-pilóta dolgai, méghozzá úgy, hogy másodpercekkel a befejezés előtt ő állt az időlista élén. Sőt, már az is nyilvánvalóvá vált, hogy senki nem tudja megjavítani az idejét, övé lesz a pole pozíció. Verstappen a mexikói pálya specialistája, tavaly és tavaly előtt is ő győzött itt, vagyis annyira nem volt váratlan, hogy a kvalifikáción elsöpört mindenkit.

Utolsó köreiket fejezték be a legjobbak, amikor Valtteri Bottas Mercedesével keményen a falnak csapódott a célvonaltól úgy 250 méterre.

Bottas mögött közvetlenül, pár másodperccel lemaradva csapattársa, Lewis Hamilton jött, a kör utolsó harmadában nem ment jó időt, nem is javított legjobb idején, Verstappent végképp nem verte meg. Fontos kiemelni, hogy olyan korán érkezett a helyszínre, hogy még a veszélyre figyelmeztető sárga zászlóval sem jeleztek neki.

A zászlók ez után kerültek elő, a sárga azt jelenti, veszély a pályán, lassítani kell. Sebastian Vettel ért utána a balesethez, jól érzékelhetően elvette a gázt, nem javított semmilyen időn.

Őt követte Verstappen, aki teljes sebességgel száguldott el a Bottas-roncs mellett, új pályacsúccsal megjavította saját addigi legjobb körét, és megerősítette első helyét a rajtrácson.

Sejteni lehetett, problémás, hogy nem lassított a sárga zászlónál, illetve hogy - Hamiltonnal ellentétben - nagyon gyors csúcskört futott épp amikor egy összetört autó is a pályán volt.

Verstappen nem érzékelte, hogy veszélyben van, a kocsiból kiszállva nyíltan megmondta:

Láttam Valtteri bukását, de nem lassítottam.

Úgy gondolta, semmi baja nem lehet a dologból. Az F1-ben bevett, hogy ilyenkor törlik az adott kört, amelyben a kihágás történt, de mivel a második leggyorsabb kör is Verstappené volt - a csúcs nélkül is ő vezetett -, azt hitte, elveszik az utolsó körét, és kész. Konkrétan megmondta ezt is:

Ha ki akarják törlik azt a kört, akkor töröljék csak ki.

Verstappent ezután beidézték a felügyelők, esetét kivizsgálták, majd három és fél órával az időmérő vége után elvették tőle a pole pozíciót: három hellyel visszasorolták a futamra, mert semmit nem tett, hogy a veszélyhelyzet okozta kötelezettségének eleget tegyen. Csak a negyedik helyről indulhatott vasárnap.

Az M4-kommentátor, Wéber Gábor a futamközvetítés alatt, a rajt előtt azt mondta, érzett a döntésben némi nevelő szándékot. Hasonló véleményen volt Helmut Marko, a Red Bull Racing egyik fejese is, aki arról beszélt, "Max nem volt elég diplomatikus", úgy véli, leginkább emiatt büntethették meg.

Nem kell mondani, mennyivel kedvezőtlenebb a negyedik hely az elsőnél, még akkor is, ha Mexikó speciális, és a szélárnyékhatás miatt nem biztos, hogy a legelső a legjobb pozíció. Ennek ellenére a futamon Charles Leclerc, aki megörökölte Verstappen első helyét, simán elkanyarodott elsőként, Sebastian Vettel sorolt be a másik Ferrarival mögé.

Sejteni lehetett, hogy Verstappen és Hamilton nagyot fog harcolni a harmadik helyért, pont ez történt, fej-fej mellett mentek be az első kanyarba. Hamilton a külső íven kissé lecsúszott az ívről, de Verstappen nála is jobban lecsúszott, és kétszer megkoccolta az angol Mercedesét. Enyhén ütköztek, mindketten lefutottak a pályáról. Hamilton ötödiknek, Verstappen nyolcadiknak esett vissza.

A Red Bull-pilóta gyorsan megpróbált visszazárkózni, így az ötödik körben a pálya legszűkebb kanyarjaiban próbálta megelőzni Bottast. Végül is sikerült neki, de ez sem ment koccanás nélkül, a két autó összeért. Verstappen elhúzott, ám csak a célegyenes végéig: a kontaktnál kocsijának jobb hátsó gumija defektet kapott, az abroncs teljesen szétesett, gyorsan levált a felniről. Verstappennek egy teljes kört kellett megtennie három keréken, míg eljutott a boxig, ahol kapott új gumikat.

Versenye ezzel kvázi véget ért, az utolsó helyről kellett visszakapaszkodnia. Valószínűleg ekkor már ő is kezdte átlátni, hogy a szombati hibájával, vagy nevezhetjük inkább pökhendiségének, a pole pozícióból relatíve problémamentesen nyerhető futamtól került az utolsó helyig szinte szemvillanás alatt. Hat kör után a mezőny legvégén találta magát, majdnem körhátrányban az elsőtől.

Efajta leépülést nem gyakran látni a Forma-1-ben, még Verstappen sem hozott korábban össze ilyet, még ha voltak is nagyon necces megmozdulásai.

Önmagával ennyire sosem szúrt ki.

Mint említettük, a verseny maradék bő 90 százalékában nagyon szépen feljött, hatodik lett, de ő is jól tudta, lehetett volna első is. Talán ez a frusztráció okozhatta, hogy a 22 éves srác még a célban sem volt képes elismerni, saját hétvégéjét tette tönkre. Még mindig a szombaton történteken háborgott, konkrétan azon, hogy miért nem büntették meg Hamiltont, ha őt megbüntették.

Ezt a kérdést már tisztáztuk feljebb, Hamilton közvetlenül Bottas mögött ment, még nem volt érvényben a sárga zászló, sokkal rövidebb ideje volt reagálni, nem volt igazán gyors a pályának azon szakaszán, nem javított a saját idején és végképp nem autózott körrekordot - mint Verstappen.

Verstappen ennek ellenére még vasárnap délután is azon pörgött, hogy

valóban, lassítanom kellett volna, ahogy Vettel megtette, az ezüst kocsi (Hamilton) viszont nem tette meg, és nem büntették, és ez engem idegesít.

Úgy tűnik, egy nap után sem fogta fel a történteket, illetve talán annyira frusztrálta az elveszített lehetőség, hogy képtelen napirendre térni a történteken. Ez valahol érthető is.

Pláne, hogy Verstappen elég rossz sorozatban van, amiből Mexikóban kiszakadhatott volna. A nyáron, június végén megnyerte az Osztrák GP-t, pár héttel később a német futamot is, mindkettő briliáns győzelem volt. A Hungaroringen megszerezte első pole pozícióját, a futamon második lett. Azóta viszont pocsék szériába került, a helyezései:

kiesett, 8., 3., 4., kiesett, 6. 39 pontot hozott össze.

A legkeményebb adat Verstappen szempontjából, hogy ezen a hat versenyen új csapattársa, Alex Albon, akit a nyári szünet után léptettek elő a holland mellé a Red Bull-fiókcsapat Toro Rossótól, 58 pontot szerzett. (Kétszer 6., háromszor 5., egyszer 4. lett.)

Verstappen minden idők legfiatalabb pilótájaként 2015-ben, 17 évesen mutatkozott be a Forma-1-ben. Még közúti vezetői engedélye sem volt, amikor már a világ legjobb sorozatában a legjobbakkal versenyzett. 18 évesen, első Red Bull-versenyét azonnal megnyerte, egyértelműen ő lett az F1 legígéretesebb tehetsége. A közepesnél jobb, de a Mercedesnél és a Ferrarinál gyengébb kocsival két győzelmet minden évben összeszedett azóta, hét sikernél jár. Idén úgy tűnt, állandó bukásain, balesetein is sikerült túllépnie, de Mexikóban nagyot lépett vissza.

Talán csak egyszeri esetről kell beszélnünk, és azonnal javítani fog: hétvégén jön a 100. futama, az Amerikai Nagydíjon gyorsan feledtethetné félresiklott hétvégéjét.

(Borítókép: Max Verstappen a mexikói nagydíj időmérőjén, 2019. október 26-án. Fotó: Mark Thompson/Getty Images)