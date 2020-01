Hamilton: Fizetnem kell Kimit, hogy maradjon még

Nagy szezonra készül Lewis Hamilton a Forma-1-ben, úgy megy neki az évnek, hogy befoghatja, illetve megdöntheti Michael Schumacher rekordjait: a hét világbajnoki címet és a 91 futamgyőzelmet.

Hamilton hatodik vb-jét húzta be tavaly, GP-győzelmekben 84-ig jutott, így elképzelései nem alaptalanok. Korát tekintve sem áll rosszul, Schumacher 37 évesen állította fel rekordjait, Hamilton még csak 35 múlt most januárban.

Korát leginkább azon érzi, hogy a második legidősebb pilótává vált a jelenlegi F1-mezőnyben, 2007-es bemutatkozása óta szinte egy teljes korszak lepörgött.

Öregszem, el kell kezdenem fizetni Kimit, hogy minél tovább maradjon, és ne én legyek a legöregebb. Mázli, hogy úgy tűnik, folytatja még egy darabig

- viccelt Hamilton, amikor a koráról kérdezték.

Kimi Räikkönen idősebb csak nála most a Forma-1-ben, az Alfa pilótája 40 éves. Hamiltont a kora más szempontból nem érdekli, pláne, hogy a fizikumára egyelőre nincs hatással.

Egyáltalán nem érzem idősnek magam, fiatalabb vagyok, mint valaha. Fitt vagyok, fittebb, mint valaha. Minden jobban működik mostanában a tapasztalatom miatt. Még csak azt sem mondanám, hogy nehezebb fizikálisan formában maradnom. Persze természetes, hogy egy ponton jön majd a visszaesés

- idézte a Planetf1 a Mercedes versenyzőjét.

Hamilton a pályán kívül is mozgalmas szezon elé néz, szerződése a Mercedesnél lejár. Elméletileg hosszabbítani fog, de a megállapodás legutóbb is hónapokat vett igénybe. Most állítólag gyorsabb lesz, bár egyelőre még a Ferrari is képben lehet, ami évek óta csábítja az angolt. Tavaly informálisan már tárgyaltak is.