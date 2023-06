Mindhárom szabadedzést Max Verstappen nyerte meg Barcelonában, de az egész hétvégére az volt a jellemző, hogy folyamatosan lógott az eső lába. Ennek megfelelően a harmadik szabadedzésen Logan Sargeant össze is törte a Williamset. A pályát az eddigiekhez képest megint átalakították, így az eső és az átalakítás után joggal reménykedhettünk abban, hogy végre láthatunk egy izgalmas versenyhétvégét Spanyolországból. Végül az időmérőt elkerülte a zuhé, így folyamatosan száradó és gumizódó pályán autóztak a pilóták.

Q1

Az időmérő kezdetekor nagyjából száraznak tűnt a pálya, éppen nem esett az eső. Ezért amint kinyitották a bokszutcát, mindenki feltódult az aszfaltra, hogy az esetlegesen érkező eső előtt gyorsan még a slick gumikkal fusson egy jó köridőt. A felvezető körön Cunoda Juki megforgott egy vízfolton, ami megmutatta, hogy nem mindenhol száraz az aszfalt. A nagy sietségben pedig nyolc versenyzőnek sikerült mért kört futnia, majd piros zászlóval félbeszakadt az időmérő, mert Alexander Albon mélyen körülnézett a kavicságyban, és rengeteg sódert hordott fel a pályára.

A PIROS ZÁSZLÓVAL VALÓ MEGSZAKÍTÁSKOR NICO HÜLKENBERG ÁLLT AZ ÉLEN A LEGJOBB IDŐVEL.

Aztán jött a hír, hogy elvették a német körét, mert az ötös kanyarban elhagyta a pályát. A visszajátszásból látszott, hogy a német egyrészt alig hagyta el a pályát, másrészt a kanyarkijáratnál hibázott, de ezzel még időt is veszített, mert a kereke a sóderágy szélét is megkóstolta. Ebből már látszott, hogy az FIA megint árgus szemekkel követ majd minden pályaelhagyást.

Bár leesett néhány csepp eső a piros zászlós periódus során, mindenki slick gumikkal folytatta az időmérőt. Néhány kisebb megforgáson kívül nagy felfordulás már nem történt a Q1-ben. Ami viszont érdekes volt, hogy Charles Leclerc, George Russell és Sergio Pérez is borzasztóan szenvedett a gumikkal. Az időmérő igazi vesztese pedig Leclerc volt, hiszen azonkívül, hogy rádiózott is arról, hogy valamilyen problémája volt, még mérlegelni is kihívta az FIA akkor, amikor minden másodperc számított a monacóinak. Miután visszatért a pályára, továbbra is szenvedett a Ferrarival.

Így Charles Leclerc futotta a második leggyengébb időt a Q1-ben, a 19. helyről várhatja a vasárnapi rajtot.

A 20. helyen a harmadik szabadedzésen balesetező Logan Sargeant zárt, a másik három kieső Alexander Albon, Kevin Magnussen és Valtteri Bottas voltak.

Q2

A Q2-re tovább javult a pálya, folyamatosan száradt és gumizódott az aszfalt. Először mindenki a használt lágyakon futott egy biztonsági kört arra az esetre, ha leszakadna az ég. Aztán a szokásos módon a második gyorskörben indult meg a tűzijáték. Sergio Pérez pedig gyakorlatilag egyből lenullázta az esélyeit, ugyanis a gyorskörében megtalálta a kavicságyat. Szerencséjére vissza tudott onnan még jönni, és volt ideje egy töltőkörre.

Az itt sem volt kérdés, hogy Verstappené a leggyorsabb kör az etapban, de másodikként ismét Lando Norris zárt, aki 16 ezreddel maradt le a hollandtól. Russell és Pérez pedig folytatták, amit a Q1-ben is: szenvedtek az autóval. Mindketten kiestek, Pérez idén harmadjára búcsúzott a Q2-ben. Rajtuk kívül Cunoda és de Vries, illetve Csou Kuan-jü estek ki, nagy meglepetésre pedig Hülkenberg a Q3-ba is továbbvitte a Haast. Szintén nem mindennapi, hogy mindkét McLaren bejutott a Q3-ba, Norris és Piastri alatt nagyon jól működtek az autók.

Különös esetet hozott össze a Q2 végén a Mercedes két pilótája: a célegyenes végén, ahol már bőven 300 km/óra környékén mennek a pilóták, Russell és Hamilton összeértek. Hamiltonnak le is kellett hajtania a fűre, úgy nézett ki, mintha Russell észre sem vette volna, hogy a csapattársa megpróbál elmenni mellette. Később a rádiózásból kiderült, hogy Russellnek tényleg fogalma sem volt arról, hogy ott van mögötte/mellette a csapattársa, mert egy Ferrarival foglalkozott, amely előtte volt, a mérnökei pedig nem szóltak neki a rádión Hamiltonról.

Q3

A pilótáknak nagy szerencséje volt, mert az eső erre az etapra is elkerülte a pályát. Az első, biztonsági gyorskörökben ismét élre állt Verstappen, ám Hamilton alatt remekül működött a Mercedes, és ideiglenesen megszerezte a második helyet. Szokásos módon az utolsó másodpercekre maradt az igazi műsor, a pálya pedig minden körrel egyre jobban javult.

Az nem volt kérdés, hogy Verstappené lesz a pole, viszont nagy meglepetésre a hazai pályán versenyző Carlos Sainz behozta a második helyre az autót. Az idén pedig folyamatosan bukdácsoló McLarennel Norris bejött a harmadik helyre, még Max Verstappen is meglepődött, amikor kiszállt az autójából, hogy mit keres mögötte a különleges festésű McLaren.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes P1 for Sunday, with Carlos Sainz and Lando Norris behind!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FuWjyVPCAz — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

A Spanyol Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 15.00-kor rajtol, az Indexen szokás szerint percről percre közvetítéssel, majd összefoglalóval jelentkezünk!

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Pierre Gasly (francia, Aston Martin)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

4. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

5. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

6. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

George Russell (brit, Mercedes)

7. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

Nyck de Vries (holland, Alpha Tauri)

8. sor:

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

9. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)