Orbán mentora: Megint elveszítettünk egy évtizedet

A 84. születésnapját a napokban ünneplő Kovács Ferenc volt a Digi sport reggeli műsorának vendége. Négy éve, Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett a születésnapi ünnepségén.

Egyébként is Orbán hívta vissza a futballba, ha nem ő teszi, nem is vállalt volna feladatot. Kovács játékosként (1965, Sporting-MTK) és edzőként (1985, Videoton-Real Madrid) is nemzetközi kupadöntős volt.

"A volt nagytekintélyű játékosokat és edzőket különösképpen meg kell becsülnünk, mert a meglévő építőkockákat ők tudják összecementezni" - így méltatta a miniszterelnök 4 éve.

Kovács annak az ad hoc bizottságnak volt a vezetője az MLSZ-ben, amelyik kidolgozta a magyar futball feltámasztásának programját. A bizottságnak tagja volt Dárdai Pál, még a kapitánysága előtt átadta az összes berlini tudását.

Dárdainak két dolgot állapított meg erről a programról.

Kovács elmondta a műsorban, végtelenül sajnálja, hogy ezt a nagy munkát, amiben 21 ország futballkultúráját is tanulmányozását, és azt ötvözték a magyar sajátosságokkal, nem használják. Bernd Storck állíttatta még le 2015-ben, márciusi érkezésével, pedig lefordíttatták németre és angolra is.

"Elő kellene venni, és el kellene kezdeni dolgozni, mert minden benne van abban az anyagban. A legapróbb részletekig. Pótolhatatlan érték, nem azért, mert mi csináltuk, hanem azért mert jó" - magyarázta.

Úgy érzi, hogy a szakma hiányzik az elnökségből, és megalapozott szakmai vélemény nélkül nincs haladás.

"Hosszú éveket, de lehet, hogy évtizedet veszítettünk el. Ami azért baj, mert évtizedek rombolását nem lehet gyorsan helyrehozni."

Kovács Orbánnal egyre ritkábban néz meccset, az MLSZ-re sincs már ráhatása, noha anno a programról elnökségi határozat született. Megállapította viszont, hogy a felnőtt labdarúgás romokban van.

A teljes beszélgetés itt látható