Balotelli duplázott, de a 92.-ben megjött Falcao

Franciaországban hét közben rendezik a bajnokság 21. fordulójának meccseit, kedd este játszották a Monaco-Nice-rangadót.

Egészen remek kis meccs lett, ami a 33. percben indult be. Diakhabyról pattant Keita Balde hátára a labda, vissza Diakhaby elé, aki közelről bevágta. A gólpassz remek volt, bár kicsit sem tudatos, és egy közeli kamera azt is megmutatta, hogy a beadás egyértelműen Diakhaby kezéről pattant le. A bíró - bár a nizzaiak hevesen reklamáltak - megadta a gólt, 1-0. (A franciáknál nincs videóbíró, gólkamera volt, de pár napja azt is kukázták.)

Szünet után a Nice volt a jobb, és nem mellékesen őket támogatta a szinte orkán szerű szél, ami az első félidőben a Monacót segítette.

Balotelli hamar egyenlített is, igaz, ez a találat is szabálytalan volt: az olasz visszarántotta Gliket, így tudta megelőzni, mielőtt szépen belenyúlt egy remek középre lőtt labdába. A bíró ezúttal sem látott faultot, 1-1.

A 68. percben teljesen szabályos gólt lőtt Balotelli. Seri ugratta ki nagy labdával, Raggit nagyjából megverte a csatár, a védő a hosszú sarokra leadott lövésbe csak beleérni tudott, a labda a hálóba pattant. 1-2, fordított a Nice.

A Monaco az ellenszélben meglehetősen szenvedett, de a 92. percben Jorge kiharcolt egy közeli szabadrúgást. Remek szög lett volna egy lövéshez, csakhogy Jorge okosabb volt, azonnal elvégezte a szabadot, a Nizzaiak még nem figyeltek, és Jovetic lövését ugyan védte a kapus, de a kipattanóra érkezett Radamel Falcao, 2-2.

A kolumbiai egész meccsen mintha pályán sem lett volna, de a legvégén jó időben volt jó helyen, ahogy egy klasszis csatárnak kell, 16. gólját szerezte a bajnoki szezonban. Balotelli 12-nél jár, a meccs pedig döntetlen lett.

A Monacónak 43 ponttal harmadik, a Nice 31-gyel hatodik, de hét meccset szerdán rendeznek a fordulóból.