Nem szórja annyira a gólokat ebben a szezonban, legalábbis eddig Antoine Griezmann, az Atletico-csatárnak 27 meccsen 11 gólja van, a bajnokságban csak hét.

Nem lőtt vasárnap este a Valenciának sem, 1-0-ra azért nyertek. A 90. percben egy kontrából talán betalálhatott volna, de ígéretes akció helyett visszafordult a felezővonalnál, és inkább hátrapasszolt. Az új Atleti-stadion közönsége meg kifütyülte.

Griezmann annyira felháborodott saját drukkereire, hogy csendre intette őket, majd rájuk is legyintett meg kikiabált a tribünre - ritkán látni, hogy valakinek saját szurkolóival baja, és azt ennyire látványosan szóvá is teszi.

A francia nincs igazán jóban mostanában az Atletico-rajongókkal, talán mert felmerült, hogy a Barcelona csábítja, sőt az is, hogy már tárgyaltak is. A Barca közleményt is adott ki, hogy ez nem igaz, az meg végképp nem, hogy megállapodtak volna a nyári átigazolásáról.

Kicsit gyanús azért, hogy a Barcánál a most érkezett rekordvétel Philippe Coutinho nem a szabad 7-es mezt, hanem a 14-est választotta, amit épp csak levetett a Kínába igazoló Mascherano. Griezmann az Atletico Madridban szintén 7-esben játszik.