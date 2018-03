Újpestre nem kellett, a spanyoloknál sztár lett

A 26 éves szerb Marko Dmitrovics Újpesten korábban jobbára csak padozott, mostanra azonban már ő védi a spanyol bajnokságban hetedik Eibar hálóját. Lazoviccsel ellentétben nem látja túl fényesnek a magyar futballt, de azért azt bevallotta, hogy újpesti évei alatt is voltak olyan csapatok, akik gondot okoztak neki a kapuban. A magyar kapusokat jónak tartja, de szerinte hiányzik a motiváció a futballistákból – derült ki a csakfoci.hu interjújából.

Dmitrovics a 2013-14–es idényben volt az Újpest játékosa, de mindössze tizenkét meccsen kapott lehetőséget az akkori csapatkapitány, Balajcza Szabolcs mellett. Állítása szerint elsősorban emiatt döntött a váltás mellett, utolsó fél évében ugyanis nem léphetett pályára, pedig úgy érezte, van olyan jó kapus, hogy rendszeresen védhessen.

Balajczára nem haragszik, de jót tett neki a váltás, az Újpest többségi tulajdonosának, Roland Duchatelet másik klubjához, az angol harmadosztályú Charlton Athletichez ment, ahol hat hónapot védett, majd a szintén Duchatelethez tartozó AD Alcorcónhoz szerződött, onnan került 2017-ben az Eibarhoz.

Elmondása szerint kellett alkalmazkodnia a körülményekhez, de a spanyol másodosztály után nem volt nehéz váltania, bár azt elmondta, hogy ezen a szinten már végig maximális koncentrációra van szükség. A spanyol és a magyar bajnokság közti legnagyobb különbséget elsősorban a színvonalban látja, mint mondta, szinte össze sem lehet hasonlítani a kettőt egymással, ott mindenki támadófocit játszik. Ennek ellenére a Videotont és a Ferencvárost megemlítette, mint két olyan csapatot, amelyek sok kellemetlen percet szereztek neki és az Újpestnek.

A játékosok közül Messit emelte ki, aki egy meccsen négy gólt is rúgott neki, de enélkül is igazi varázslónak tartja a pályán. Ronaldótól és Griezmantól egyelőre nem kapott gólt, ahogy második találkozójukon Messitől sem, bár ennek ellenére is kikaptak a Barcától.

Amit én tapasztaltam, az az, hogy sok magyarországi futballista megelégszik azzal, hogy otthon elfutballozzon, akár jó fizetésért, és általában, akár egy picit több pénzért, nem mernek belevágni a külföldi karrierbe. Nem akarnak kimozdulni az országból, a családtól, a komfortzónájukból, inkább elvannak otthon, ami kétségtelenül egyszerűbb, kevésbé bonyolult, mint a légióskodás.

– mondta Dmitrovics, mikor a magyar foci problémáiról kérdezték, ami egyébként szerinte hasonlít a szerb focira, álláspontja szerint ugyanis ott is hiányzik az efféle motiváció a játékosok többségéből. Kapusok terén ugyanakkor úgy véli, viszonylag jó a helyzet, Gulácsit, Bogdánt és Királyt is említette.

Beszélt a szerbek vb-szerepléséről is, erről annyit mondott, nem tudja, hogy milyen szerep jut majd neki a márciusi meccseken, vagy akár a világbajnokságon, de nem is foglalkozik vele, neki ugyanis az a dolga, hogy mindent megtegyen a pályán, aztán majd kiderül, hogy az mire lesz elég.

(Borítókép: Zé Luis a Videoton játékosa gólt lő Marko Dmitrovic az Újpest kapusa mellett az OTP Bank Liga 25. fordulójában játszott Újpest FC - Videoton FC mérkőzésen az újpesti Szusza Ferenc Stadionban 2014. április 19-én. Újpest-Videoton 1-2. MTI / Kovács Tamás)