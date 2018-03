Szoros a verseny az Aranycipőért, vagyis az Európa legjobb bajnoki góllövője-címért a szezon hajrája előtt.

24 góllal áll a listán:

Edinson Cavani

Ciro Immobile

Harry Kane

Mohamed Salah

Lionel Messi

Mivel a díj szabályai szerint csak a szerzett gólok száma számít, ha most fújnák le a versenyt, mind az öten megkapnák az Aranycipőt. Mindegy, hogy kinek kellett kevesebb meccs vagy ki adott több gólpasszt, itt egyik sem rangsorol.

Legutóbb a 2013-14-es szezon végén volt megosztott Aranycipő, Cristiano Ronaldo és Luis Suarez vehette át.

8 Galéria: Ha most lenne vége, öten kapnának Aranycipőt Fotó: Christophe Archambault

Ronaldo most a lassabb bajnoki rajt miatt kissé le van maradva, de már 18 gólnál jár, ne írjuk le végleg.

Robert Lewandowskit pedig az esélyesek közé kell sorolni, 23 gólja van a Bayernben, a Hamburgnak mesterhármast vágott szombaton. 21 gólos Luis Suarez és Sergio Agüero.

A hat esélyes körül Kane kiszállhatott a hétvégén, mert súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett.

A favoritokból a legutóbbi bajnoki fordulóban csak Immobile talált be, nem is akárhogy. Kane, Cavani, Salah nem lőtt gólt, Messi nem is játszott.