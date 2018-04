Storck el se olvasta Dárdai programját, úgy dobta ki

A magyar labdarúgó válogatott korábbi kapitánya, Bernd Storck hosszú interjút adott a csakfoci.hu-nak.

A legfontosabb üzenete, hogy a 2020-as Eb-részvétel inkább csoda, mint elvárás. Közhelyekkel elkente a kérdést, hogy szerinte ott lesz-e a magyar válogatott.

A következő Eb-n Budapest is meccseket kapott, amennyiben kijutna a csapat, a magyar drukkerek két csoportmeccsen testközelből élhetnék át újra a futball varázsát.

Átérzi Georges Leekens helyzetét, ami nem könnyű, neki is volt olyan meccse, amikor Dárdai Pált éltette a közönség.

A legérdekesebb választ elődje programjára adta. Dárdai és a fiatal edzők valamint a hazai szakmai öregjei ugyanis összeraktak valamit. Nem egy extra programot, de az elmúlt évtizedek egyetlen szellemi termékét.

"Nem sokat tudok erről a tervről. Nekem volt egy utam, egy előre kidolgozott átfogó projekt, amely a német mintára alakított volna át sok mindent a magyar labdarúgásban"

- mondta.

Hogy egy igazi nagy átfogó projekt lett volna, arról vannak kételyek, mert akkor most már az a kérdés, azt miért nem hajtotta végre. Vagy az MLSZ miért nem látott neki.

Ő maga tehetségközpontokról beszél, és a játékosok egyéni fejlesztéséről. Azt ellenben fájlalja, hogy megszűnt a sportigazgatói poszt, de azért kellően körbeudvarolja Csányi Sándort.

És amikor a legjobb húzásáról kérdezik, akkor is az MLSZ vezérkarához lyukadunk ki, pedig a két norvég meccset, vagy az osztrákok elleni győzelmet is sorolhatta volna, Izland ellen is jót húzott, egy időben minden arannyá változott.

"Képes volt a csapat előre felé lépkedni a vb-selejtezőkön"

- ezt is megállapítja eléggé magyarosan, mintha nem lett volna a Feröer elleni 0-0, az Andorra elleni 0-1.

(Borítókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)