Aranyvasárnap lesz a 2022-es vb döntője

A domináns földrész, Európa épp annyi helyet kap a bővítésből, mint a jelenlegi leggyengébb, Közép-Amerika. Lesz még két Panama. Ázsia duplázik, az is túlzás. De van jó oldala is az emelésnek.

Gianni Infantino FIFA-elnök ma bejelentette, hogy a 2022-es katari világbajnokságot november 21 és december 18 között rendezik.

A katari világbajnokság a valaha volt legdrágább sportesemény lesz, dollárban számítva 200 milliárd környékén állhatnak meg a költségek, ezt az ország pénzügyminiszter is megerősítette. Bár azt hozzátette, ha csak a világbajnokság költségeit, vagyis kizárólag a stadionokat nézzük, akkor ennél barátibb lenne az összeg (csak érdekességképpen: a brazíliai világbajnokság 11 milliárd dollárba került).

Fotó: Sergei Karpukhin Gianni Infantino FIFA-elnök

A katariak már a vb-rendezés jogát is gyanús körülmények között nyerték meg, de rengeteg kritikát kaptak amiatt is, hogy a stadionokon dolgozó olcsó külföldi munkaerő embertelen körülmények között él, nincs normális szállásuk, orvosi ellátást is alig kapnak. A FIFA ezek ellenére kitartott amellett, hogy Katarban legyen a vb, pedig a nyári hőség miatt a teljes futballnaptárt fel kell forgatni.