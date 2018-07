Megszűnt a legsikeresebb magyar, BL-t is megjárt futsalklub

Csak a szünetig volt egy súlycsoportban a két csapat, de így is történelmet írtak a magyarok.

Nem nevezték be a győri Rába ETO-t a futsal NB I.-be, így biztossá vált, hogy feloszlik a legsikeresebb magyar csapat, írja a Kisalföld.

A Rába ETO itthon szinte verhetetlen volt, kilenc éve alatt nyolcszor lett magyar bajnok, hétszer nyerte meg a Magyar Kupát, rendszeresen szerepelt a sportág Bajnokok Ligájában, az UEFA-futsalkupában. Idén jutott legtovább, a legjobb négybe került a győri csapat. A Rába ETO ebben a szezonban is indulhatott volna a BL-ben.

A Quaestor 2015-ös csődje után a futsalklubba menekítették az egykor NB I.-ben szereplő csapatot, a játékosok és a licenc is átkerült, és valószínűleg ez okozta a futsalosok vesztét is. A Rába ETO 400 millió forintos tartozást halmozott fel, a konszolidáció közben viszont a futsalosok érdekei már nem nagyon számítottak. A klubvezetés végül le is mondott a futsalcsapatról, legalábbis a felnőttcsapatról. Az még elképzelhető, hogy az utánpótlás megmarad.

A csapat spanyol edzője, Javi Rodríguez már a múlt héten elköszönt a stábtól. A játékosok közül soknak még nincs új csapata.