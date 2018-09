Giroud mentette meg hazai pályán a franciákat

Vasárnap újabb meccsekkel folytatódott a Nemzetek Ligája, melyek közül a legérdekesebb egyértelműen a regnáló világbajnok franciák és az éppen egy nagyon mély gödörből kifelé mászó hollandok összecsapása volt, és ugyan végül 2-1–re a franciák nyertek, hazai pályán is meg kellett harcolniuk a győzelemért.

A vezetést már a 14. percben megszerezte a hazai csapat Kylian Mbappé révén, miután a holland védelem elég könnyelműen eladott egy labdát a saját kapuja előtt, az első félidőben mutatott dominancia alapján pedig az volt a csoda, hogy nem több góllal vezettek a szünetre.

A második játékrészben aztán felébredtek a hollandok, és elkezdtek jól játszani, aminek meg is lett az eredménye: a 67. percben egy labdaszerzés után mintaszerű kontrából talált be a középen érkező Ryan Babel.

Erre aztán a franciák is feljebb kapcsoltak, ugyanis az előző fordulóban is csak döntetlent játszottak a németekkel, nyolc perccel később pedig a világbajnokságon szinte teljesen súlytalan Olivier Giroud megmutatta, hogy tud ő azért gólt lőni, Mendy beadását bombázta be a hollandok kapujába.

Giroud egyébként ezzel a találattal nemcsak a régóta tartó gól nélküli időszakát törte meg, hanem előrébb lépett a válogatott góllövő örökranglistáján is, Zinedine Zidane-t előzte meg.

A játéknap többi meccsén nem születtek óriási meglepetések: a B-divízióban az ismét a legjobbjaival felálló Dánia simán verte Wales csapatát, az ukránok pedig a szlovákokat múlták felül, lejjebb pedig igazából csak Liechtensteint érdemes kiemelni, akik Gibraltárt verték meg, ezzel hét év után nyertek újra tétmeccset hazai pályán – utoljára Litvánia ellen tudtak nyerni 2011-ben az Eb-selejtezőn.

Eredmények, Nemzetek Ligája