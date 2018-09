Rossinak összejött az, ami Dárdainak sem

Marco Rossi második meccsén nyert a magyar labdarúgó-válogatottal. Pompás gólokat szereztünk, és idén először nyertünk, a Nemzetek Ligájában pedig megmaradt az esély akár az első helyre is. A második félidő a görögöké volt, de a 2-1-es magyar siker igazából csak a hosszabbításban forgott veszélyben.

Néhány magyar szurkoló három évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy jó ötlet többek között lecigányozni a román válogatott tagjait a két csapat budapesti Eb-selejtezőjén. Az UEFA ezért egy zárt kapus mérkőzésre büntette meg a magyar válogatottat, így most

egyetlen magyar szurkoló sem láthatta az utóbbi idők legkreatívabb csapatát.

Szürreális élmény egy téttel bíró válogatott mérkőzésen úgy kint lenni, hogy csak pár görög szurkoló ül a sarokban, a székek üresek és mindent hallani lehet.

A káromkodások, a "Fordulj már meg Laci!" és a rengeteg "Hej!" meglehetősen illúzióromboló, arról nem is beszélve, mennyire kínos hallani egy halálsikolyt úgy, hogy utána sárga lapot ad a bíró műesésért.

Az évezred legszebb magyar támadása

A mérkőzés gyászszünettel kezdődött a hétfőn elhunyt Géczi István emlékére. A párharc esélyese az egyre jobban játszó Görögország volt még úgy is, hogy a sztárcsatár Kosztasz Mitroglu csak a kispadon kezdett. Marco Rossi szövetségi kapitány a Finnország elleni pályára lépő kezdőhöz képest három helyen változtatott: Bese Barnabás, Varga Roland és Nagy Ádám kezdett Lovrencsics Gergő, Stieber Zoltán és Pátkai Máté helyett.

A GULÁCSI – BESE, LANG, KÁDÁR, FIOLA – KLEINHEISLER, NAGY, KOVÁCS – VARGA, SZALAI, SALLÓI tizeneggyel próbálta megszerezni első idei győzelmét a magyar válogatott.

A mérkőzés eleje a finnek elleni meccshez hasonlóan megint nem a magyarokról szólt, Pelkasz a 11. percben megszerezhette volna a vezetést a vendég csapatnak. A görög támadó azonban nem volt elég pontos, a kihagyott helyzetet pedig megbosszulta a magyar csapat, nem is akárhogyan.

Kovács passzolt szépen Vargának, aki fejjel középre tette a labdát, ami Szalai és Bese fejét is megjárva került Sallai elé, aki 14 méterről gyönyörű kapásgólt lőtt ballal.

Ha kicsit túlzó is, bár lehet, hoyg nem: ez volt az évezred egyik, ha nem a legszebb magyar támadása.

A vezetés azonban nem tartott ki sokáig, Manolas lesgyanús körülmények között ugyan, de szinte rögtön egyenlített. A bekapott gól azonban nem törte meg a magyar csapatot, sőt: a 40. percben olyan tűzijátékot rendezett a görög kapu előtt, amire nagyon régen volt már példa.

Előbb Varga lépett ki, de leszedték a lábáról a labdát. Majd Sallai nem tudta értékesíteni a helyzetét, majd még kétszer próbálkoztunk, mielőtt Kovács szép és erőszakos csele és pontos visszaadása után Kleinheisler bevágta 18 méterről a bal felsőbe a labdát. Gyönyörű volt a lövés, és az is hátborzongatóan pozitív, hogy két percen át folyamatos veszélyt jelentett a kapura a magyar csapat.

Kleinheisler legutóbb 2015 novemberben a norvégoknak lőtt gólt, most sikerült neki újra, és ez is győzelmet érdemelt.

A második félidőre elfogyott a lendület

Az első félidő vitán felül a magyar csapaté volt, a német Michael Skibbe cserélt is kettőt a félidőben: Donisz helyett érkezett Mitroglu (csatár helyett csatár), a szélső védő Cavellasz helyett pedig Babisz Likojannisz. Az 53. percben pedig megsérült a csapat legnagyobb sztárja, az AS Romában játszó Manolasz, a helyére Mariosz Ikonomu érkezett.

A változtatások összességében jót tettek a görögöknek, fokozatosan kezdték átvenni az irányítást. Egymás után jöttek a kisebb vendég helyzetek, Marco Rossi a 62. percben be is küldte Lovrencsicset Varga helyére, hogy megerősítse a csapata védelmét. A lépes csak mérsékelten jött be, sokszor a szerencsén vagy Gulácsin múlott, hogy nem lett meg a görög egyenlítés.

A 69. percben lejött a csapatkapitány Szalai Ádám, helyére a frissebb Eppelt küldte be az olasz szövetségi kapitány, majd pedig a remekül játszó Kovács helyére jött a védekező középpályás Pátkai.

A második félidőben nem akart mást a magyar csapat, csak valahogy kihúzni a végéig.

Nem volt tökéletes a védekezés, a hosszabbításban csak Mitroglu nem túl jól helyezett lövésén, és a kifejezetten pocsék fejesén múlott, hogy nem szerzett pontot a vendég csapat. Ekkor egyébként már behallatszott a magyar szurkolók hangja a stadionon kívülről, akik a zárt kapu ellenére nem feledkeztek meg a csapatról.

A mieink harcoltak és küzdöttek, a csapatot és a vasárnap születésnapos olasz kapitányt is dicséret illeti, hogy egy idegenbeli vereség után talpra tudott állni. Nem tudni, mit csinált a két napban, de úgy látszik, jó ötlet volt a családot, barátnőket beengedni az edzőtáborba, hogy érzelmileg töltődjenek a játékosok. Ennek a csapatnak volt tartása, ahogy a mesternek is.

31 évet vártunk erre a győzelemre, Athénban október 12-én jön a visszavágó, majd három nappal később megyünk Tallinnba. Akkor már tisztul a kép a csoportban. Az első hely automatikusan azt jelenti, hogy a 2020-as playoffban ott lehetünk, feltéve, ha nem jutunk ki egyenesen ágon.

A csoport másik meccsén: Finnország-Észtország 1-0

A csoport állása:

1. Finnország - 6 pont (2-0)

2. Magyarország és Görögország - 3 pont (2-2-es gólarány)

4. Észtország - 0 pont